Asgari Ücreti Karar Verileceği Tarih Belli Oldu! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte O Tarih… 2021 yılı asgari ücret tarihi belli oldu. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu konu son zamanların en popüler gündeminden biri olmuş durumda. Yılbaşına sayılı günler kala herkesin merakla beklediği 2021 yılına ait asgari ücretin belirlenmesinde karar kılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 kez toplanıyor ve asgari ücretin en sağlıklı şekilde alınması için defalarca masaya yatırılıyor.

Ülkemizde ise en az 7 milyon kişi asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. 2020 yılında asgari ücretle çalışan bir vatandaş net 2324 lira alırken brüt ise 2943 lira alıyordu. Yeni yılda beklenen asgari ücretine ne kadar olacağına karar verilecek olan son toplantı ise milyonlarca kişi tarafından araştırılan konulardan biri oluyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısından sonra ise 2021 yılına ait asgari ücret net bir şekilde ortaya çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan’a sorulan “Gönlünüzden geçen rakam nedir?” sorusuna ise Cumhurbaşkanı “Belli bir noktaya gelsin cevap vereceğiz.” Açıklamasında bulunmuştu. TÜİK ise meclise 2021 yılına ait asgari ücreti hakkında bir öneri sunmuştu.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2021 yılı asgari ücret oranına dair meclise birden çok koldan öneri geldi. Bu önerilerden biri ise TÜİK’e aitti. Türkiye İstatistik Kurumu ise medeni hali bekar olan bir vatandaşın ağır işlerde çalışanlar için 2792 lira sunarken orta ağırlıkta çalışan işlerde için 2507 lira, hafif işlerde çalışanlar için 2399 lira önerisinde bulundu.

Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen ve yaklaşık olarak 3 saat süren toplantının arkasından ise asgari ücreti çalışanlar asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bilgi almak istedi. 2020 yılında asgari ücret ise %15,03 artmıştı. Brüt ücret 2943 lira olurken net ücret ise 2324 lira olmuştu. 2020 yılının son günlerine gelirken ise 2021 yılına ait asgari ücret ve 2021 yılının asgari ücretini belirleyecek olan son toplantı merak edilmeye başlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonun Son Toplantısı Ne Zaman Olacak?

Yapılan son dakika açıklamasına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın saat 10.30’da gerçekleşecek. 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan kritik toplantı ise asgari ücretli vatandaş için büyük önem taşıyor. Merakla beklenen son toplantının hemen arkasından ise 2021 yılına ait asgari ücret net bir hal alacak.

Binlerce asgari ücretli çalışanın merak konusu olan 2021 asgari ücret tutarı TÜİK’in sunmuş olduğu rakamlardan biri mi olacak henüz bilinmiyor. Fakat uzmanlar aşağı yukarı o oranlarda bir ücret geleceğini tahminleriyle öne sürüyor. 2021 yılına ait asgari ücret tutarı net bir şekilde açıklandıktan sonra Haberler Ankara sayfamızdan kolayca bilgi alabilirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın.