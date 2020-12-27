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- 27 Ara 2020 - 23:24 G: 28 Ara 2020 - 00:30

Masterchef Tarihinde Neredeyse İlk! Somer Şef Emir’e Öyle Bir Şey Yaptı ki...Kaşık Atma Nedir?

Masterchef Türkiye final heyecanıyla devam ediyor. Ekranların en sevilen yarışma programının olmasının hemen yanında izleyenleri adeta büyülüyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarılmada bu akşam 4 isimden bir isim ekranlara ve hayallerine veda ederken biri isim ise 3. Finalist olarak adını Masterchef Türkiye 2020 yarışmasına altın harflerle yazdıracak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kupayı kaldırmak ve Türkiye’nin en iyi şefi olmak için bu akşam Emir ve Özgül kıyasıya birbirleriyle yarıştı. Masterchef Türkiye 2019 yarışmasında ise bu akşam yaşanan bir olayın benzeri yaşanmıştı. 2019 yılının birincisi olan Cemre’nin yemeğine bakan şefler kaşığı yere bırakmıştı. Bu olaydan hemen sonra ise binlerce Masterchef Türkiye izleyicisi, “Kaşık atmak ne demek?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Geçen sene ve bu sene yaşanan kaşık atma olayı şeflerin “Tabağa yorumum yok, şeften daha iyi yapılmış” anlamına geliyor. Geçen sene Cemre isimli yarışmacıda yaşanan bu olay bu akşam Emir’in tabağında da yaşandı. Yemeğini eksiksiz ve kusursuz yapan Emir, tüm şeflerden en iyi puanları topladı.

27 Ara 2020 - 23:24 Ankara- Yaşam

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