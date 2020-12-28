Masterchef’te Kulislerle Bugünlere Gelen Özgül, Kendi Kazdığı Kuyuya Düştü! Tüm Türkiye Gidişini Ağzı Açık İzledi… Arkaplandaki Esrarengiz Gerçekler Herkesi Şaşırttı!
Masterchef’te bugün, ilk başladığı andan itibaren en heyecanlı gece yaşandı. Çeyrek final gecesinde Özgül, daha öncede yapılan ifşalarla açıklandığı üzere Masterchef’e veda etti. Emir 64 puanla elenmekten kurtulurken, Özgül’ün puanı ise 57 oldu. Özgül Veda etti etmesine fakat, Özgül ile ilgili olarak sosyal medyada çok büyük bir yankılanma meydana geldi.
Özgül’ün zamanında oluşturduğu kulis kuyusuna şuanda kendinin düştüğü sık sık dile getirildi. İşte tüm detaylar ve arkaplandaki esrarengiz gerçekler… Masterhef’te son aşamalara kadar gelme başarısı elde eden Özgül, ne yazık ki bir türlü ne izleyenlerin ne de diğer yarışmacı arkadaşlarının sevgisini tam anlamıyla kazanamadı. Bunun sebebi ise zamanında oluşturulan kulislerdi.
Fakat herhangi bir şekilde elenmesinde kuyu durumu olmadı. Yaptığı yemek, Emir’in yemeğine göre kötü olduğu için şeflerden düşük puan alması, elenmesine sebebiyet verdi. Fakat bugüne kadar yaşanan süreçler ele alındığında, birçok kişinin de yorumladığı üzere; “Herkes hakkını aldı.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.