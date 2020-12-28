A101, BİM, ŞOK, Carrefour Marketler 1 Ocak 2021 Cuma Günü Açık Mı? İşte Açılış Kapanış Saatleri!
Covid-19 tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına sayılı günler kaldı. Yaklaşan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, beraberinde pek çok soruya yanıt verilmesine gerekli kılıyor. Vatandaşların 4 günlük yasak süresince temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin akıbeti şimdiden araştırılıyor
Covid-19 tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına sayılı günler kaldı. Yaklaşan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, beraberinde pek çok soruya yanıt verilmesine gerekli kılıyor. Vatandaşların 4 günlük yasak süresince temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerin akıbeti şimdiden araştırılıyor. A101, Bim, Şok ve Carrefour marketler yılbaşında açık olacak mı sorusuna verilecek yanıta göre vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik alışverişlerini şimdiden gerçekleştirmek istiyor.
1 Ocak 2021 Cuma Günü Marketler Açık Mı?
2021 yılının ilk gününde marketler açık olacak. 1 Ocak 2021 tarihinde BİM, A101, Şok ve Carrefour marketler vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesinde bulunan zincir marketlere giderek, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasındaki temel ihtiyaçlarına yönelik alışverişlerini yapabilecekler.
1 Ocak 2021 Cuma Günü A101, BİM, ŞOK ve Carrefor Kaçta Açılacak, Kaça Kadar Açık Kalacak?
Zincir marketler 1 Ocak 2021 Cuma günü toplamda 7 saat hizmet verecek. 1 Ocak 2021 günü saat 10:00’da açılacak olan marketler, saat 17:00’e kadar vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşlar tıpkı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi 10:00 – 17:00 çalışma saatleri içerisinde evlerine yürüme mesafesinde olan A101, BİM, ŞOK veya Carrrefour marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapabilecekler.
28 Ara 2020 - 11:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.