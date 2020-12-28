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- 28 Ara 2020 - 11:14 G: 28 Ara 2020 - 11:25

Menajerimi Ara’da Herkesin Aklını Başından Alan Anlar! Barış ve Dicle Birbirlerine Yakınlaşıp, Öyle Şeyler Yaptı Ki; Herkes Şok Oldu! Hiç Beklenmiyordu…

Star TV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Menajerim Ara, yayınlandığı günden bu yana büyük bir merak içerisinde izlenmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi dizinin yayınlanan son bölümünde meydana gelen olaylar karşısında büyük bir şokun içerisine girdi. Milyonlarca kişi Barış ve Dicle karakterlerinin o sahneleriyle beraber şok üstüne şok yaşadı. Menajerimi Ara dizisi, son bölümüyle gündeme bomba gibi düştü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Star TV ekranlarında yayınlanan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Menajerimi Ara dizisi, yoğun bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Canan Ergüder, Fatih Artman, Barış Falay, Gamze Karaduman ve Bedir Bedir gibi birçok ünlü oyuncu yer alıyor. Bununla beraber dizinin son bölümünde meydana gelen olaylar ise herkesi büyük bir şokun içerisine soktu. Dicle ve Barış karakterlerinin o sahneleri, geceye damga vurdu. Çift arasında yaşanan olaylar, izleyici kitlesi tarafından hiç beklenmiyordu…

Menajerimi Ara dizisinin yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesi büyük bir şokun içerisine girdi. Herkes dizide yaşanan sahneler karşısında hayretini gizleyemedi. Bununla beraber milyonlarca kişi Dicle ve Barış arasında yaşanan olaylara bir anlam veremedi. O sahneler yayınlanan bölüme damgayı vurdu. Söz konusu bölümün yayınlanmasının ardından herkes Menajerimi Ara dizisinin son bölümü hakkında sosyal medya da birçok paylaşımda bulundu.

28 Ara 2020 - 11:14 Ankara- Yaşam

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