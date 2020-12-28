Masterchef'te Yer Yerinden Oynuyor! Resmen Deprem Yaşanıyor... Barbaros Delirdi, Somer Şef Çıldırdı! Yemekten Kılçık Çıktı... Tüm Bunlar Bir Yana Mehmet Şef İse Kaşığı Eline Alıp...
Masterchef Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Finale sayılı günler kala her yarışmacı büyük bir heyecan içerisinde bulunuyor fakat o heyecanları ekranlardan seyirciye yansıyor. Birkaç bölüm sonra final yapacak olan Masterchef yarışmasında bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde bir isim kesin olarak adını birinci finalist olarak yazdıracak. Bir isim ise ekranlara veda ederken yarışmanın heyecanına ve hayallerine de veda edecek.
27 Aralık 2020 tarihli bölümde Masterchef yarışmasında Özgül isimli yarışmacı ise ekranlara veda etmişti. Sevilerek izlenen yarışmadan Özgül’ün ayrılması ise hiç beklenmiyordu. Bir anda dengeler tamamen değişti ve Emir’in yemeği en çok beğenilen ve en çok puan toplayan tabak oldu. Daha sonra ise 131. Bölüm hakkında yeni bir fragman geldi ve fragmanı izleyenler şok içerisinde kaldı.
Fragmanı yayınlanan ve herkesi heyecanlandıran yarışmada ise ipler neredeyse koptu kopacak. Finale sayılı günler kala fragmana kupayla giriş yapan Masterchef, seyircini heyecanlandırdı. Final haftasına girmiş olan Serhat, Emir ve Barbaros’tan yeni bölümde çok zor yemekler istendi. Zeytinyağı kullanarak yemek çıkarak olan Emir, Serhat ve Barbaros yemeklerini yaparken büyük bir mücadele verecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.