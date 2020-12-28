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- 28 Ara 2020 - 14:26 G: 28 Ara 2020 - 14:32

Arıza’da Akıllara Durgunluk Veren, Tüm Diziyi Yerle Bir Eden Olay! Haşmet ve Halide Tüm Gerçeği Öğrendi, Artık Yıkım Başlıyor!

Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek ve Cavit Çetin Güner gibi usta oyuncuların yer aldığı ve çok sevilerek izlenen diziler arasında yerini alan Arıza dizisi sevenlerini her hafta Pazar günü selamlıyor. Show TV ekranlarında yayınlandığı ilk bölümden beri birçok izleyicinin dikkatini üzerine toplayan dizide artık sular durulmuyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her bölümünde seyirciye farklı bir duygu yaşatan Arıza dizisinin yayınlanan son bölümünde deprem üzerine deprem oldu. Burak’ın tüm her şeyi itiraf etmesinin ardından Haşmet ve Halide tüm gerçeği öğrenmiş oldu. Burak Halide ve Haşmet’in ailesinin katilini bildiğini fakat yeni öğrendiğini dile getirdi. Burak köşeye sıkışmış bir şekilde dururken onu bekleyen büyük bir şok vardı.

Haşmet ve Halide Burak’tan gerçeği ise canına kast etmeyecekleri üzerine söz vererek öğrenmişlerdi. Burak’ın ağzından çıkan sözler ise “Sizin ailenizin canına kıyan benim babam” dedi. Haşmet ise bu durum karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Ali Rıza ise olan biten karşısında ne yapacağını bilemez bir şekilde olanları izliyordu.

28 Ara 2020 - 14:26 Ankara- Yaşam

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