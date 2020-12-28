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- 28 Ara 2020 - 14:41 G: 28 Ara 2020 - 15:06

Sefirin Kızı Muğla’da Nerede Çekiliyor? Sefirin Kızı Muğla’nın Hangi İlçesinde Çekiliyor?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, izleyenlerin her yönü ile beğenisini kazanıyor. Dizinin konusu ve oyuncularının performansları ile birlikte dizinin çekildiği bölge de merak konusu. Sefirin Kızı dizisi çekimi bilindiği üzere Muğla’da ve yurtdışında yapılıyor. Muğla’nın bilinen doğal güzelliklerinin damga vurduğu dizide ise izleyenler, gördükleri güzelliklerin hangi ilçeye ait olduğunu sıkça araştırıyor.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Sefirin Kızı Muğla’da Nerede Çekiliyor? Sefirin Kızı Muğla’nın Hangi İlçesinde Çekiliyor?  Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, izleyenlerin her yönü ile beğenisini kazanıyor. Dizinin konusu ve oyuncularının performansları ile birlikte dizinin çekildiği bölge de merak konusu. Sefirin Kızı dizisi çekimi bilindiği üzere Muğla’da ve yurtdışında yapılıyor. Muğla’nın bilinen doğal güzelliklerinin damga vurduğu dizide ise izleyenler, gördükleri güzelliklerin hangi ilçeye ait olduğunu sıkça araştırıyor. Farklı mekanlar ile izleyicinin görsel beğenisine de hitap eden Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler işte sizlerle!

Sefirin Kızı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizinin yurtdışında da çekim yapıldığı bilinmekte, bahsedilen yurtdışı çekimlerinden kalan bölümlerin ise Bodrum ilçesinde çekildiği bilinmektedir.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül’ün yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin ilk bölümü, Karadağ Cumhuriyeti’nde gerçekleşti. Montenegro olarak bilinen bölgede yapılan çekim ardından yurtiçine dönen dizi, Ege’nin incisi Bodrum’da çekilmekte. Dizinin sonbahar yağmurlarının karşılık geldiği çekimler için ise adresi yine yurtdışı olurken, dizi yapımcılarının tercihi turistik bölgelerden oluşuyor.

Dizinin yurtdışı çekimlerinde Kotor, Petrovic, Cetinje ve Budva bölgeleri kullanıldı. Turistik öneme sahip sayılan bölgelerin ünlü meydanları, sokakları ve simge yapıları dizide yer aldı. Dizinin kalan bölümleri ise Muğla ilinde çekilirken, Bodrum’un tüm dünyayı büyüleyen güzellikleri Sefirin Kızı dizisi çekimlerinde ayrıcalıklı yerini aldı.

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28 Ara 2020 - 14:41 - Dizi Haberleri

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