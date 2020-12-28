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- 28 Ara 2020 - 15:09 G: 28 Ara 2020 - 15:18

Exxen’de Program Yapacak Olan Şeyma Subaşı Hangi Okuldan Mezun? Şeyma Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında?

TV8 kanalının sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın 2021 yılının ocak ayında aktif hale gelmesi beklenen Exxen platformunda yayın yapacak birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar platformda yayınlanacak dizi ve programlarla ilgili ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın da platformda program yapacağı gündeme geldi. Ünlü ismin programı ve kendisi ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Exxen’de Program Yapacak Olan Şeyma Subaşı Hangi Okuldan Mezun? Şeyma Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylada BluTV VE Netflix gibi dijital platformlara rakip olacak Exxen platformunu kuracağını açıklamıştı. Ilıcalı’nın açıklamasının ardından yavaş yavaş dijital platformda yayınlanacak diziler ve programlar da açıklanmaya başladı.

Birçok başarılı isim ile anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı’nın platformunda eski eşi Şeyma Subaşı’nın da program yapacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddialara göre yaptığı tatillerle ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Subaşı Exxen’de trendler, sosyal medya ve seyahat üzerine bir program yapacak ve kendi deneyimlerini aktaracak.

28 Ara 2020 - 15:09 - Biyografi

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