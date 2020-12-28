Exxen’de Program Yapacak Olan Şeyma Subaşı Hangi Okuldan Mezun? Şeyma Subaşı Kimdir, Kaç Yaşında? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylada BluTV VE Netflix gibi dijital platformlara rakip olacak Exxen platformunu kuracağını açıklamıştı. Ilıcalı’nın açıklamasının ardından yavaş yavaş dijital platformda yayınlanacak diziler ve programlar da açıklanmaya başladı.

Birçok başarılı isim ile anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı’nın platformunda eski eşi Şeyma Subaşı’nın da program yapacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddialara göre yaptığı tatillerle ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Subaşı Exxen’de trendler, sosyal medya ve seyahat üzerine bir program yapacak ve kendi deneyimlerini aktaracak.