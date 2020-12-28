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- 28 Ara 2020 - 15:17 G: 28 Ara 2020 - 15:25

İbo Show Ne kadar Kazanıyor 2020? İbrahim Tatlıses İbo Show'dan Ne Kadar Kazanıyor? Konuklar Para Alıyor Mu?

Star TV ekranlarında bu sezon yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show programı her hafta konukları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İbo Show Ne kadar Kazanıyor 2020? İbrahim Tatlıses İbo Show'dan Ne Kadar Kazanıyor? Konuklar Para Alıyor Mu? İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ile 9 yıl aradan sonra tekrar ekrana gelen programda kimi zaman eğlenceli kimi zaman da duygusal anlar yaşanıyor. Birbirinden ünlü isimlerin renk kattığı program her hafta farklı gündemlerle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

İbrahim Tatlıses İbo Show Programından Ne Kadar Kazanıyor?

9 yıl aradan sonra yeniden başarılı şekilde ekrana gelmeye başlayan İbo Show programı 7. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Okan Bayülgen, Linet ve Saba Tümer gibi ünlü isimlerin konuk olduğu 7. bölümün ardından program her hafta olduğu gibi sosyal medyada yine gündem oldu. Her hafta ağırladığı konuklar, müzik şöleni ve sohbetlerle geniş bir kitle tarafından takip edilen ve sosyal medyada gündem olan programda bu hafta İbrahim Tatlıses’in programdan ne kadar ücret kazandığı merak konusu oldu. İmparator lakaplı ünlü türkücünün kazandığı ücret ile ilgili tahminler ve tartışmalar sosyal medyada gündem yarattı.

28 Ara 2020 - 15:17 - Magazin

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