Noel Baba Gerçek Mi? Neden Tüm Dünyada Tanınır? Noel Baba Deyince Aklımıza Neden Yılbaşı Gelir? Hristiyan geleneğinde yaygın ve popüler karakterlerden biri olan Noel Baba tüm dünyada bilinir ve Yılbaşını temsil eden motiflerden biri olarak kabul edilir. Ancak Noel Baba efsanesinin ne olduğu, gerçek olup olmadığı ve köklerinin nereye dayandığı ise merak konusu olmaya devam etmektedir.

Noel Baba kavramı her ne kadar tüm dünyada Yılbaşını anımsatsa da aslında Hristiyanlara özel bir gün olan Noel gecesinin temsilidir. Noel gecesi ile Yılbaşı gecesi arasındaki fark sürekli olarak karıştırılmakta, bu iki önemli gün birçok toplumda özdeş kabul edilmektedir. Ancak Noel haftası İsa’nın doğumunu simgelerken Yılbaşı ise miladi takvime göre 1 yılın daha geride kaldığını göstermektedir. Noel gecesinin bir motifi olan Noel Baba da bu iki kavram arasında sürekli özdeşlik kurulmasından kaynaklı olarak Yılbaşını hatırlatmakta ve Yılbaşı geleneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.