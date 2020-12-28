Gümüş Suyunun Hiç Bilinmeyen Özelliği Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şeye İyi Geliyor Ki, Kapış Kapış Alınabilir! HIV ve AİDS gibi hastalıkların tedavisinde işe yaradığının duyulması ile popüler hale gelen gümüş suyu, kanser gibi birçok hayati hastalığın tedavisinde de işe yarar yöntemlerden biri olmaktadır. Enfeksiyonlara karşı etkileri ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bilinen gümüş suyu ile ilgili ayrıntılar ise haberimizde.

Gümüş Suyu Nedir?



Kolloidal gümüş olarak da bilinen gümüş suyu, bir sıvının içinde bulunan gümüş parçacıklarını anlatmaktadır. Sıvının içindeki bu gümüşlerin boyutları değişiklik gösterse de en büyük parçacık bile nanopartikül olarak isimlendirir yani gözle görülemeyecek kadar ufaktırlar. Eski çağlarda antibiyotiğin bulunmadığı dönemde en sık kullanılan tedavi yöntemi olan gümüş suyu son dönemlerde yeniden popüler hale gelmiştir.