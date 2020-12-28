Gümüş Suyunun Hiç Bilinmeyen Özelliği Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şeye İyi Geliyor Ki, Kapış Kapış Alınabilir!
Son dönemlerde alternatif terapi alanında son derece popüler hale gelen ve tercih edilen yöntemlerden biri olan gümüş suyu ile ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. Hem fiziksel hem de psikolojik tedavi yöntemleri arasında gösterilen ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanılan gümüş suyunun ne olduğu ve insan vücuduna nasıl faydalar gösterdiği merak konusu olmaya devam ediyor.
Gümüş Suyunun Hiç Bilinmeyen Özelliği Ortaya Çıktı! Öyle Bir Şeye İyi Geliyor Ki, Kapış Kapış Alınabilir! HIV ve AİDS gibi hastalıkların tedavisinde işe yaradığının duyulması ile popüler hale gelen gümüş suyu, kanser gibi birçok hayati hastalığın tedavisinde de işe yarar yöntemlerden biri olmaktadır. Enfeksiyonlara karşı etkileri ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bilinen gümüş suyu ile ilgili ayrıntılar ise haberimizde.
Gümüş Suyu Nedir?
Kolloidal gümüş olarak da bilinen gümüş suyu, bir sıvının içinde bulunan gümüş parçacıklarını anlatmaktadır. Sıvının içindeki bu gümüşlerin boyutları değişiklik gösterse de en büyük parçacık bile nanopartikül olarak isimlendirir yani gözle görülemeyecek kadar ufaktırlar. Eski çağlarda antibiyotiğin bulunmadığı dönemde en sık kullanılan tedavi yöntemi olan gümüş suyu son dönemlerde yeniden popüler hale gelmiştir.
28 Ara 2020 - 16:28 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.