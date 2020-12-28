Sen Çal Kapımı ’da Eda Tüm İzleyeni Şaşırttı! Serkan ise Tepkilerin Tek Odağı Oldu! O Sözler Hafızalardan Çıkmayacak Kadar Acı Verdi… “Olmam Gereken Yer…”

Son zamanların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi, yayınlandığı günden bu yana oldukça güzel reytingler elde ediyor. Dizinin son bölümünde ise herkes büyük bir şokun içerisine girdi. Serkan’ın Eda’ya verdiği tepki ise izleyenlerin yüzünde büyük bir gülümsemeye sebep oldu. Bu sahnelerin yayınlanmasının ardından herkes Serkan’ın nasıl bir tepki verdiğini araştırmaya başladı. O sahne, geceye damga vuran sahneler arasında ilk sırada yer aldı.

Sen Çal Kapımı dizisi yayın hayatından bu yana son derece başarılı bir performans sergileyerek izleyici kitlesinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Bununla beraber dizinin oyuncu kadrosunda, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Melisa Döngel, Neslihan Yeldan, Sarp Bozkurt, Evrim Doğan ve Alican Aytekin gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Başarılı performansları ile adından sık sık söz ettiren oyuncu kadrosu, dizinin izlenme oranına büyük bir derecede katkı sağlıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin yayınlanan son bölümünde meydana gelen o sahneler ise herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.