Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden O İsim Uyanış Büyük Selçuklu'ya Geçti! O İsim Bomba Gibi Gelecek! ATV ekranlarında dördüncü sezonu ile ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan aynı kanalın diğer başarılı yapımı Kuruluş Osman dizisine oyuncu transferi yapıldığı açıklandı. Yeni sezonda ilgi ile takip edilen ve her geçen gün güçlü oyuncu kadrosunu genişleten Kuruluş Osman dizisine dahil olacak oyuncunun kim olduğu ise merak konusu oldu

Tekin Temel Kuruluş Osman Dizisinin Kadrosuna Transfer Oldu



ATV ekranlarının başarılı yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Fuat karakteri ile büyük beğeni toplayan Tekin Temel’in Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olacağı açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir süredir rol alan başarılı oyuncunun Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olması ile hangi karakteri canlandıracağı, kaçınca bölümde dizide görüneceği gibi ayrıntılar da merak edildi. ATV ekranlarında ekrana gelen iki başarılı yapım arasında transfer yaşayan Tekin Temel’in hakkındaki diğer ayrıntılar ise merak konusu oldu.