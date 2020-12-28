Uyanış Büyük Selçuklu ’da Kutlu Son Geldi! “Ya Rabbi…” Diye Başladılar! Birçok Kişi Bu Heyecana Dayanamayarak Kalp Krizi Geçirebilir… Bugün Geliyor!
TRT1 ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu, yayın hayatına son hızıyla devam ediyor. Dizide meydana gelen olaylar ise izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Bununla beraber son bölümün yayınlanmasının ardından büyük bir merak içerisinde beklenen yeni bölümü fragmanı, izleyici kitlesine şimdiden heyecan dolu anlar yaşattı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölüm için nefesler tutulmaya başladı…
TRT1’de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamlarının reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümün ardından milyonlarca kişi dizide hangi olayların boy göstereceğini merak etmeye başladı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan fragmanıyla beraber heyecan doruklara yükseldi. Milyonlarca kişi dizinin yeni bölümü için geri sayım yapmaya başladı. Son zamanların en başarılı yapımları arasında yer edinmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu, şimdiden izleyici kitlesini televizyon karşısına geçirdi.
Başarılı oyuncu kadrosu ve son derece etkileyici senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün yayınlanmasına saatler kaldı. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda, İsmail Ege Şaşmaz, Osman Sonant, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Ekin Koç, Mehmet Özgür ve Bülent Alkış gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçtiğimiz haftalarda yeni bölümünün yayınlanmasıyla beraber herkes bu haftanın fragmanını beklemeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.