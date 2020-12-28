Masterchef Barbaros Bu Sefer Sinir Krizine Sokmadı, Kendi Girdi! Resmen Deliye Döndü... Finalist Olamayacak mı?

Masterchef'te daha önceden de belirttiğimiz gibi kıyasıya rekabet büyük bir hızla devam ederken, bu rekabet şampiyonluğa çok az bir adım kaldığı için oldukça harlanmış durumda. Öyle ki bu harlanmayı yayınlanan Masterchef fragmanlarındaki alevlerden de görebiliriz.

Herkesin ekstra heyecanlı olduğu Masterchef Türkiye 2020 final haftasında yarışmacıların hal ve hareketleri dikkat noktası olmuş durumda. Bugüne kadar gerek hareketleriyle, gerek tavırlarıyla sık sık gündeme gelen ve tepki toplayan Barbaros, her zaman sinir krizine sokan isim olarak adlandırılırken, bu kez kendisi girdi. Barbaros'un o esnada yaşadıkları ise; sosyal medyanın yeni gündemi oldu! >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!