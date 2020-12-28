Demet Özdemir’in Ev Hali Instagram’ı Yıktı Geçti: Beğeniler Sel Oldu Aktı! Ev Haline Bile Binlerce Kişi Aşık Oldu!
Ev halini paylaşan 28 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafı yüzbinlerce beğeni alırken, ev haline ilan-ı aşk eden damga vurdu.
Demet Özdemir’in Ev Hali Instagram’ı Yıktı Geçti: Beğeniler Sel Oldu Aktı! Ev Haline Bile Binlerce Kişi Aşık Oldu!... TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir başrolü Demet Özdemir, son paylaşımı ile sosyal medyayı kırdı geçti! Ev halini paylaşan 28 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğrafı yüzbinlerce beğeni alırken, ev haline ilan-ı aşk eden damga vurdu.
Her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu, “ev” emojisi ile paylaştığı sade fotoğrafı ile yine beğeni rekoru kırmayı başardı! Kot bir tulum ve beyaz botları ile takipçiler karşısına geçen Demet Özdemir, hafif göğüs dekoltesi verdiği pozu ile takipçilerinden tam not almayı başardı. Beğenilerin yüzlerce bin olduğu fotoğrafta yapılan yorumlar da Instagram’i sallarken, “Bebek misin?” soruları yorumlarda sıkça boy gösterdi.
Her Paylaşımı Olay Oluyor
Güzel oyuncunun yıldızı öyle parladı ki sosyal medyada ne yapsa beğeni yağmuruna tutuluyor. Sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir başrolünde Zeynep karakterine hayat veren Özdemir, dizinin başrolünü İbrahim Çelikkol ile birlikte paylaşıyor. Dizideki başarılı oyunculuğu yanında güzelliği ile dikkat çeken Özdemir, gerek dizide gerek gerçek hayatta görenleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor.
Sade güzelliği ile paylaştığı resimde güzel oyuncu, yüzbinleri aşan beğeni almayı başardı ve bir kez daha ne kadar sevildiğini gözler önüne serdi. Gülüşünün sadeliği “bebeğe” benzetilen Demet Özdemir, Instagram’ın en çok takip edilen isimleri arasında yerini korumayı sürdürüyor.
28 Ara 2020 - 18:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.