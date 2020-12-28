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- 28 Ara 2020 - 20:51 G: 28 Ara 2020 - 21:11

"Masterchef Özgül'e Hayatının En Büyük Teklifi Geldi!" Acun Ilıcalı Sefa Gibi Onun da Elinden Tuttu... Bu İddia Tüm Sosyal Medyayı Karıştırır!

TV8 Ekranlarının en çok izlenen programlarından olan Masterchef Türkiye'de artık final geldi çattı. Masterchef'te oldukça büyük bir mücadele gösteren Barbaros, Özgül, Serhat ve Emir 4'lüsünden elenen Özgül oldu. Dün yarışmaya veda eden Özgül, en başarısız yemeği yaptığı için yarışmaya veda etti fakat sosyal medyada yankıları 24 saat geçmesine rağmen hala sürüyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye'de dün gerçekleştirilen eleme sosyal medyayı karıştırdı. Elenen Özgül ile ilgili ortaya atılan tüm iddialar, herkesi şoktan şoka soktu. Yapılan eleme turunun hemen sonrasında müjdeli haber ise gecikmedi. Ortaya atılan iddialara göre; elenen isme yeni bir teklif geldiği ifade edildi. Bu teklifin sonrasında çok sayıda kişi o teklifin ne üzerine olduğunu ve teklifi yapan kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Yani Özgül'e bir teklif geldiği iddia ediliyor. 

Masterchef Türkiye'de gerçekleştirilen eleme turunun hemen sonrasında en başarısız yemeği yapan isim Özgül oldu. 4 kişi arasından elenen Özgül, şeflerin değerlendirmesinden geçemedi. Masterchef'in izleyici kitlesi, bu eleme sonrasında karışık duygular içerisine girdi. Bazı kişiler üzülürken, bazı kişiler ise oldukça mutlu oldu. Özgül'ün elenmesinin sonrasında sosyal medyada da adeta kaos yaşandı. Özgül'ün yarışmadan ayrılmasına son derece üzülen hayran kitlesine teselli ise iddialara göre Acun Ilıcalı tarafından geldi.

28 Ara 2020 - 20:51 Ankara- Yaşam

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