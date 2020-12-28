"Masterchef Özgül'e Hayatının En Büyük Teklifi Geldi!" Acun Ilıcalı Sefa Gibi Onun da Elinden Tuttu... Bu İddia Tüm Sosyal Medyayı Karıştırır!

Masterchef Türkiye'de dün gerçekleştirilen eleme sosyal medyayı karıştırdı. Elenen Özgül ile ilgili ortaya atılan tüm iddialar, herkesi şoktan şoka soktu. Yapılan eleme turunun hemen sonrasında müjdeli haber ise gecikmedi. Ortaya atılan iddialara göre; elenen isme yeni bir teklif geldiği ifade edildi. Bu teklifin sonrasında çok sayıda kişi o teklifin ne üzerine olduğunu ve teklifi yapan kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Yani Özgül'e bir teklif geldiği iddia ediliyor.

Masterchef Türkiye'de gerçekleştirilen eleme turunun hemen sonrasında en başarısız yemeği yapan isim Özgül oldu. 4 kişi arasından elenen Özgül, şeflerin değerlendirmesinden geçemedi. Masterchef'in izleyici kitlesi, bu eleme sonrasında karışık duygular içerisine girdi. Bazı kişiler üzülürken, bazı kişiler ise oldukça mutlu oldu. Özgül'ün elenmesinin sonrasında sosyal medyada da adeta kaos yaşandı. Özgül'ün yarışmadan ayrılmasına son derece üzülen hayran kitlesine teselli ise iddialara göre Acun Ilıcalı tarafından geldi.