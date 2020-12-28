"Masterchef Özgül'e Hayatının En Büyük Teklifi Geldi!" Acun Ilıcalı Sefa Gibi Onun da Elinden Tuttu... Bu İddia Tüm Sosyal Medyayı Karıştırır!
TV8 Ekranlarının en çok izlenen programlarından olan Masterchef Türkiye'de artık final geldi çattı. Masterchef'te oldukça büyük bir mücadele gösteren Barbaros, Özgül, Serhat ve Emir 4'lüsünden elenen Özgül oldu. Dün yarışmaya veda eden Özgül, en başarısız yemeği yaptığı için yarışmaya veda etti fakat sosyal medyada yankıları 24 saat geçmesine rağmen hala sürüyor.
Masterchef Türkiye'de dün gerçekleştirilen eleme sosyal medyayı karıştırdı. Elenen Özgül ile ilgili ortaya atılan tüm iddialar, herkesi şoktan şoka soktu. Yapılan eleme turunun hemen sonrasında müjdeli haber ise gecikmedi. Ortaya atılan iddialara göre; elenen isme yeni bir teklif geldiği ifade edildi. Bu teklifin sonrasında çok sayıda kişi o teklifin ne üzerine olduğunu ve teklifi yapan kişinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Yani Özgül'e bir teklif geldiği iddia ediliyor.
Masterchef Türkiye'de gerçekleştirilen eleme turunun hemen sonrasında en başarısız yemeği yapan isim Özgül oldu. 4 kişi arasından elenen Özgül, şeflerin değerlendirmesinden geçemedi. Masterchef'in izleyici kitlesi, bu eleme sonrasında karışık duygular içerisine girdi. Bazı kişiler üzülürken, bazı kişiler ise oldukça mutlu oldu. Özgül'ün elenmesinin sonrasında sosyal medyada da adeta kaos yaşandı. Özgül'ün yarışmadan ayrılmasına son derece üzülen hayran kitlesine teselli ise iddialara göre Acun Ilıcalı tarafından geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.