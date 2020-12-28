Ankara'da Bu Bölge, Dünya'nın En Esrarengiz Yerlerinden Biri! Tokmağa Vurulduğu An Felaket Başlıyor... Böylesine Esrarengiz Bir Olay Görülmedi!

Ankara / Kızılcahamam'da bulunan Taşlıca isimli bir köy, bugüne kadar çok sayıda efsaneye konu olan bir köy. Köye gelecek veya köyden çıkacak olan gelinin davul çalarak geçiş yaptığı esnada taş olduğuna inanan köy halkı, tam 200 yıldır bu inancı devam ettiriyor ve bunun oldukça haklı bir sebebi olduğunu söylüyorlar.

Düğünlerde ve Oruçta davul çalmaktan oldukça korkan halk, köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden son derece rahatsız olacağına ve bu rahatsızlıkla birlikte davul çalan kişinin başına bir felaket geleceğine inanıyor.



Taşlıca Köyü, atın üzerinde duran duvaklı bir gelini andıran gelin kayası, Oruç Gazi Türbesi, Ayran Taşı efsanesi ve Kırmızı Ebe Türbesiyle birlikte, Ankara'nın yaşayan tarihi olarak da geçiyor.