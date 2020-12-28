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- 28 Ara 2020 - 22:50 G: 28 Ara 2020 - 23:17

Masterchef Serhat'tan İnanılmaz Hata! Görünce Hayatı Başına Yıkıldı, İzleyenler Şok Geçirdi! "Serhat Ne Yaptın Sen?"

Masterchef finalistinin belirleneceği büyük günde Serhat'ın yaptığı inanılmaz hata; hayatının başına yıkılmasına sebep oldu. Gördüğü esnada yüz ifadesini gören izleyenlerin ağzı açık kaldı. Serhat'ın böyle bir hatayı asla yapmayacağını düşünen izleyenler, bunun bir hata değil; talihsizlik olduğunu düşündüler.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef'te heyecan büyük bir hızla devam ediyor. İlk finalistin belirlenecek olduğu bu akşam Barbaros, Serhat ve Emir çok hırslı bir yarış içerisine girdiler. Çok güzel bir tabak hazırlayan Serhat; şeflerin karşısına çıktığında inanılmaz bir hatayla karşılaştı. Hatasını farkettiği an yüz ifadesi düşen Serhat ile ilgili olarak "hayatı başına yıkılmış gibiydi" yorumunu yaptılar. Serhat'tan sonra gelen Barbaros'u alkışlayan şefler, aynı alkışı Serhat için de yapacaktı ki; o hata ortaya çıktı. Peki o hata ne? Serhat neden yanlış yaptı?

Tabağını çok güzel bir sunumla hazırlayan Serhat, şeflerin karşısına geçti ve tabağındakileri anlattı! Sosundan, en ufak kırıntısına kadar her şeyi düşünen ve sadece üzerine koyma amaçlı düşündüğü balığı dahi tuzda pişiren Serhat; bir noktayı atladı. Yahut talihsizlik Serhat'ı yakaladı ve o nokta Somer Şef'te patladı. >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

28 Ara 2020 - 22:50 Ankara- Gündem

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