Masterchef'te Gelmiş Geçmiş En Büyük İfşa Yayınlandı! Kupanın Sahibi Serhat Deniliyordu Belli Oldu... İşte Masterchef Türkiye 2020 Şampiyonu!
Masterchef Türkiye 2020'de ilk 16 kişilik ana kadronun belirlenmesinin sonrasında ifşa şoklarının bir türlü önüne geçilemedi. Gerek Twitter üzerinden, gerekse sözlük sitelerinden "Masterchef Kahini" lakabıyla ilk kez ortaya çıkan bir şahıs; her gün Masterchef'te ne olacağını, nerede çekileceğini tek tek söylüyordu. Bunun ardından "Kahin" rumuzlu birçok kişi türedi. Yapılan, ifşa olduğu iddia edilen bilgilendirmelerin birçoğu yanlış çıktı. Fakat bu ifşa, gündemi patlatır! Çünkü bugüne kadar...
... bugüne kadar her şeyi doğru bilen bir hesaptan paylaşıldı. Masterchef Türkiye 2020 şampiyonu belli oldu. Yayınlanan ifşaya göre; herkesin Serhat zannettiği şampiyon farklı bir isim çıktı. Daha öncelerine bakılırsa; yaklaşık 2 aydır şampiyon olacağı kestirilen 2 isim vardı. Birisi Emir, diğeri Serhat! Aslında bir yönden öyle de oldu; Serhat - Barbaros ve Emir üçlüsü final haftasına kalan 3 isim oldu. Bu 3 isimden ise şampiyonluğa en yakın görülen isim Serhat'tı. Fakat kahin öyle bir isim verdi ki; herkes ters köşe oldu.
Masterchef Türkiye 2020, hız kesmeden; büyük bir heyecanla devam ederken bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük ifşa yayınlandı. Yayınlanan ifşa; Masterchef tarihine geçecek kadar büyük! Öyle ki, kupanın kimin olacağını ortaya çıkardı! Sanılanın aksine Serhat değil. Çünkü Serhat'ın ipi çekildi! İşte ifşacının verdiği bilgilere göre; Masterchef Türkiye 2020'yi kazanan o isim... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.