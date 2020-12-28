Masterchef'te Gelmiş Geçmiş En Büyük İfşa Yayınlandı! Kupanın Sahibi Serhat Deniliyordu Belli Oldu... İşte Masterchef Türkiye 2020 Şampiyonu!

... bugüne kadar her şeyi doğru bilen bir hesaptan paylaşıldı. Masterchef Türkiye 2020 şampiyonu belli oldu. Yayınlanan ifşaya göre; herkesin Serhat zannettiği şampiyon farklı bir isim çıktı. Daha öncelerine bakılırsa; yaklaşık 2 aydır şampiyon olacağı kestirilen 2 isim vardı. Birisi Emir, diğeri Serhat! Aslında bir yönden öyle de oldu; Serhat - Barbaros ve Emir üçlüsü final haftasına kalan 3 isim oldu. Bu 3 isimden ise şampiyonluğa en yakın görülen isim Serhat'tı. Fakat kahin öyle bir isim verdi ki; herkes ters köşe oldu.

Masterchef Türkiye 2020, hız kesmeden; büyük bir heyecanla devam ederken bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük ifşa yayınlandı. Yayınlanan ifşa; Masterchef tarihine geçecek kadar büyük! Öyle ki, kupanın kimin olacağını ortaya çıkardı! Sanılanın aksine Serhat değil. Çünkü Serhat'ın ipi çekildi! İşte ifşacının verdiği bilgilere göre; Masterchef Türkiye 2020'yi kazanan o isim... Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>