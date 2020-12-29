Savaşçı dizisinin yıldızı Tamer Karadağlı resmen yetenek avcısı çıktı! Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi resmen dünya starı!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin yeni transferi Tamer Karadağlı, iş hayatındaki başarısı ile birlikte özel hayatı ile de gündem olmayı sürdürüyor. Önceki akşam kendisinden tam 30 yaş küçük sevgilisi ile Nişantaşı’nda görüntülenen Karadağlı, tercih ettiği rahat giyim tarzı ile beğeni aldı.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği “Haluk” karakteri ile ününe ün katan Tamer Karadağlı, başarılı pek çok filmde rol almanın ardından Savaşçı dizisine transfer olarak hayranlarını heyecanlandırdı. 53 yaşındaki yakışıklı oyuncu FOX TV ekranlarında aldığı rol ile gündem olurken, özel hayatı ile de magazin gündeminin ilk sıralarında yerini almayı sürdürüyor.

Tamer Karadağlı ile 23 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız önceki gün Nişantaşı’nda kameraların objektiflerine akalandı. Birlikte yürüdükleri görülen iki sevgilinin kombini ise herkesin dikkatini çekti. Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız deri ceket kombini ile dikkatleri üzerlerine çekerken, geçen yıl Karadağlı’nın, “Geleceği starı Iraz Yıldız’la Antalya’da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız.” sözleri ile paylaştığı fotoğraf akıllara geldi.

Iraz Yıldız Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Adı Tamer Karadağlı ile anılan 23 yaşındaki Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. 2006 – 2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yurtiy Sayutkin isminin öğrencisi olan Yıldız, 6 yaşından bu yana piyano ile başladığı müzik kariyerine devam etmektedir. Yetenekli müzisyenin 2007 yılında Rusya’da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması’nda Mansiyon Ödülü bulunurken, 2009 yılında Sofya’da düzenlenen Genç Virtüözler Yarışması’ndan da mansiyon ödülü kazanmıştır. Yine 2009 yılında Mersin’de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması’nda Mansiyon ödülü kazanan güzel piyanist, 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında sayısız konser vererek adını duyurmayı başardı.