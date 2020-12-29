İstanbullu Gelin’in İpek’i Aşkını “Arka Sokaklar”da buldu! Aralarındaki yaş farkı ise şaşırttı! Onur Bay Dilara Aksüyek’ten Tam 9 Yaş…

İstanbullu Gelin ve Arka Sokaklar dizileri, bu kez aşkları ile gündeme geldi! İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinde resmen büyüyen dizinin Tekin’i Onur Bay ile aşk yaşıyor. Önceki gün Cihangir’de görüntülenen çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, aralarındaki yaş farkı ise hala gündemde yerini korumayı sürdürüyor.

33 yaşındaki Dilara Aksüyek ile 24 yaşındaki Onur Bay aşkı gündemden düşmüyor. Önceki gün Cihangir’de görüntülenen ikilinin mutluluğu gözlerinden okunurken, ikili arasındaki yaş farkı ise magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dilara Aksüyek’in Onur Bay’dan tam 9 yaş büyük olması, mutlu birlikteliğin en çok tartışılan konusu olurken, ikili bu sorunu dert etmediklerini bir kez daha dile getirdiler.

“21. Yüzyıldayız!”

Sevgilisi Dilara Aksüyek’ten 9 yaş küçük olan Onur Bay, muhabirlerin sorularına samimi yanıtlar verdi. Lafın dönüp dolaşıp sevgilisi ile arasındaki yaş farkına gelmesi Arka Sokaklar’ın Tekin’ini kızdırdı. Artık böyle şeyleri tartışmanın boş olduğunu savunan Bay soruya, “21’inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması çok üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor.” ifadeleri ile yaş farkının sorun olmadığını ifade etti. Kendilerine yılbaşında nerede olacakları sorulduğunda ise evde olacakları yanıtını veren çift, çıktıkları yürüyüşe devam ettiler.