Hepsi Grubunun Gülçin’inden “Hayatında Biri Var Mı?” Sorusuna Şarkı Sözü Gibi Yanıt: “Benim Gibi Kadınlar Yalnız Kalmayı Yeğliyor” 2000’li yıllarda ortalığı kasıp kavuran ve 2008 yılında dağılarak hayranlarını üzen Hepsi Grubu eski üyeleri, son günlerde magazin gündemine düşmekten geri durmuyor. Geride bıraktığımız günlerde dünya evine giren Hepsi Grubu’nun Cemre’si ardından bu kez de Gülçin Ergül gündeme geldi. 35 yaşındaki güzel şarkıcı “Aşk çok zor” diyerek neden yalnız olduğunu paylaştı.

Eski grup arkadaşı Cemre’nin aksine hayatında hiç kimse bulunmayan Gülçin Ergül, müzik kariyerine solo olarak devam ediyor. Aşk hayatında da “solo” takılan güzel oyuncuya yöneltilen, “hayatında biri var mı?” sorusuna verdiği yanıt ise şaşkınlık yarattı. Yalnız olduğunu ifade eden 35 yaşındaki Ergül, “Sosyal medya geçici ilişkileri kolaylaştırdı. Belki erkekler bu durumdan memnun ama kadınların işi artık zorlaştı. Benim gibi kadınlar yalnız kalmayı yeğliyor.” şeklinde yanıt verdi. Yalnız olmasını sosyal medyanın ilişkilere verdiği tahribata bağlayan güzel şarkıcı ise yakın tarihte bir kez daha gündeme gelmiş ve gündeme gelme konusunda açıklama yapma gereği duymuştu.

“Gruptan Evlendiğim İçin Ayrılmadım”

2008 yılında dağılan Hepsi grubu, pek çok komplo teorisine konu olmuştu. Teoriler arasında yer alan, “Gülçin Ergül’ün evlilik sebebi ile gruptan ayrıldığı” kabul görmüş, herkes Gülçin’i evli olarak bilmişti. Konu üzerine geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan Ergül, “Evlenmedim, böyle bir açıklama yaptığım için de üzgünüm.” şeklinde konuşarak şaşkınlığını dile getirmişti.