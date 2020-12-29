Sen Çal Kapımı’da Neler Oluyor? Kerem Bürsin Hande Erçel’le İlgili Öyle Cümleler Kurdu ki; Herkes Bunu Konuşuyor!
Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Serkan karakteri ile ve rol arkadaşı Hande Erçel ile uyumu ile sürekli gündemde yer alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin geçtiğimiz gün set çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sen Çal Kapımı’da Neler Oluyor? Kerem Bürsin Hande Erçel’le İlgili Öyle Cümleler Kurdu ki; Herkes Bunu Konuşuyor! Rol arkadaşı Hande Erçel ile adı sürekli aşk dedikodularına karışan ve yakışıklılığı ile de kendinden söz ettiren Bürsin, set çıkışı muhabirlerle dizinin başarısı, rol arkadaşı Hande Erçel ile uyumları ve Yılbaşı planları hakkında sohbet etti.
Kerem Bürsin Yılbaşı Planını Açıkladı
Sen Çal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin Yılbaşı gezesi ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Yılbaşı yasaklarından dolayı setin olmayacağını aktaran Bürsin, mecbur repo yapacağız dedi. Ünlü oyuncu sorular üzerine Yılbaşı gecesi planından da bahsetti. Yılbaşı’nda sokağa çıkma yasağı olmasının kendi hayatında etkili olmadığını aktaran Kerem Bürsin, zaten Yılbaşı akşamları evde kaldığını söyledi. Bu sene de evinde köpeği ile olacağını söyleyen ünlü oyuncu dizilerinin başarısı hakkında ve rol arkadaşı Hande Erçel hakkında da açıklamalarda bulundu.
29 Ara 2020 - 16:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.