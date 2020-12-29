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- 29 Ara 2020 - 16:52 G: 29 Ara 2020 - 16:59

Yasak Elma’da Büyük Baskın! Şahika Feride’yle Öyle Plan Yaptı Ki, Çağatay Çok Zor Durumda Kaldı! Şimdi Ne Yapacağı Herkesin Merak Konusu Oldu…

FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Şafak Pakdemir, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi birçok isim yer alıyor. Bunun yanı sıra yayınlanan bölümde Şahika ve Feride’nin planı, Çağatay’ı zor bir durumun içerisine sürükledi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Entrikalarıyla adından sık sık söz ettiren Yasak Elma’da günden güne yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Yıldız ve Çağatay’ın arasına girmek isteyen Feride, Şahika ile beraber bir plan yaparak tüm dengeleri alt üst etti. Kötü bir karakter olarak bilinen Şahika’nın imaj değiştirerek Feride’yi yanına çekme çabalarının ardından ikisi bir oldu ve Çağatay’ı zor duruma sokacak bir plan yaptı. Bu planla beraber Yıldız ve Çağatay arasında gergin anlar yaşandı. Milyonlarca kişi Yıldız’ın tepkisini merak etmeye başladı.

Son zamanlarda en çok izlenen diziler arasında yer alan Yasak Elma’da, Şahika ve Feride’nin kusursuz planı, tüm dengeleri alt üst etti. Yıldız ile Çağatay’ın beraber olmasını istemeyen Feride, Şahika’nın farklı bir insan olduğuna aldanarak ikili için hain bir plan düzenledi. Plandan habersiz olan Çağatay, Şahika’nın onun evine gelmesinin ardından çarpıcı bir olayla karşı karşıya kaldı. Bu sahnelerle beraber izleyici kitlesi yeniden Şahika’ya kin kusmaya başladı. Şahika, Feride’yle konuştuktan sonra planlarını harekete geçirmek için Çağatay’ın evine gitti. Bununla beraber ortaya çıkan o sahne, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.

29 Ara 2020 - 16:52 Ankara- Yaşam

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