Yasak Elma’da Büyük Baskın! Şahika Feride’yle Öyle Plan Yaptı Ki, Çağatay Çok Zor Durumda Kaldı! Şimdi Ne Yapacağı Herkesin Merak Konusu Oldu…
FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Şafak Pakdemir, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi birçok isim yer alıyor. Bunun yanı sıra yayınlanan bölümde Şahika ve Feride’nin planı, Çağatay’ı zor bir durumun içerisine sürükledi…
Entrikalarıyla adından sık sık söz ettiren Yasak Elma’da günden güne yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Yıldız ve Çağatay’ın arasına girmek isteyen Feride, Şahika ile beraber bir plan yaparak tüm dengeleri alt üst etti. Kötü bir karakter olarak bilinen Şahika’nın imaj değiştirerek Feride’yi yanına çekme çabalarının ardından ikisi bir oldu ve Çağatay’ı zor duruma sokacak bir plan yaptı. Bu planla beraber Yıldız ve Çağatay arasında gergin anlar yaşandı. Milyonlarca kişi Yıldız’ın tepkisini merak etmeye başladı.
Son zamanlarda en çok izlenen diziler arasında yer alan Yasak Elma’da, Şahika ve Feride’nin kusursuz planı, tüm dengeleri alt üst etti. Yıldız ile Çağatay’ın beraber olmasını istemeyen Feride, Şahika’nın farklı bir insan olduğuna aldanarak ikili için hain bir plan düzenledi. Plandan habersiz olan Çağatay, Şahika’nın onun evine gelmesinin ardından çarpıcı bir olayla karşı karşıya kaldı. Bu sahnelerle beraber izleyici kitlesi yeniden Şahika’ya kin kusmaya başladı. Şahika, Feride’yle konuştuktan sonra planlarını harekete geçirmek için Çağatay’ın evine gitti. Bununla beraber ortaya çıkan o sahne, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.