Survivor’ın Şampiyonu Cemal Can’ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler İnstagramda “Takibi Bırak” Butonunu Parçaladı!
Survivor 2020 şampiyonu her geçen gün yeni haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasındaki başarısı ile 2020 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cemal Can Canseven şimdi de oyunculuk deneyimi ile gündeme gelmeye başladı. 2020 yılında Survivor ile dillerden düşmeyen Cemal Can Canseven bu sıralarda oyunculuğa başlayacağı Bu Benim Masalım dizisi ile gündem gelmeye devam ediyor.
Survivor’ın Şampiyonu Cemal Can’ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler İnstagramda “Takibi Bırak” Butonunu Parçaladı! Ünlü popçu Aleyna Tilki ile Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayacak olan Cemal Can Canseven’in oyunculuğa adım atması hayranlarını hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.
Survivor’daki başarısı ve yeni projesi ile sık sık gündeme gelen Cemal Can Canseven yakışıklılığı ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmasından sonra magazin dünyasının da popüler isimlerinden bir olan Canseven sosyal medya paylaşımları ile de yankı uyandırıyor. Ünlü isim yaptığı son paylaşım ile yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
29 Ara 2020 - 16:50 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.