Survivor’ın Şampiyonu Cemal Can’ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler İnstagramda “Takibi Bırak” Butonunu Parçaladı! Ünlü popçu Aleyna Tilki ile Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayacak olan Cemal Can Canseven’in oyunculuğa adım atması hayranlarını hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.

Survivor’daki başarısı ve yeni projesi ile sık sık gündeme gelen Cemal Can Canseven yakışıklılığı ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmasından sonra magazin dünyasının da popüler isimlerinden bir olan Canseven sosyal medya paylaşımları ile de yankı uyandırıyor. Ünlü isim yaptığı son paylaşım ile yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu.