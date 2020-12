Anasayfa/

29 Ara 2020 - 16:50

Survivor’ın Şampiyonu Cemal Can’ın Estetiksiz Hali Ortaya Çıktı! Görenler İnstagramda “Takibi Bırak” Butonunu Parçaladı!

Survivor 2020 şampiyonu her geçen gün yeni haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasındaki başarısı ile 2020 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cemal Can Canseven şimdi de oyunculuk deneyimi ile gündeme gelmeye başladı. 2020 yılında Survivor ile dillerden düşmeyen Cemal Can Canseven bu sıralarda oyunculuğa başlayacağı Bu Benim Masalım dizisi ile gündem gelmeye devam ediyor.