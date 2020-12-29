Survivor’ın Sunucusu Murat Ceylan Tüm Herkesi Şaşırttı! Öyle Bir Koronavirüs İtirafında Bulundu ki; Şaşkınlık Yarattı...
2013 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popüler isimlerden biri haline gelen Murat Ceylan geçtiğimiz gün alışveriş çıkışı karşılaştığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İkinci defa Survivor’da sunuculuk yapmaya hazırlanan Murat Ceylan, kısa süre önce Covid-19 salgınına yakalandığını açıkladı. Ünlü sunucunun salgın açıklaması şaşkınlık yarattı.
Survivor’ın Sunucusu Murat Ceylan Tüm Herkesi Şaşırttı! Öyle Bir Koronavirüs İtirafında Bulundu ki; Şaşkınlık Yarattı... Bu sezon ikinci defa Survivor’da sunuculuk yapmaya hazırlanan Murat Ceylan önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Giyim tarzı ile dikkat çeken ünlü sunucunun spor mağazalarından alışveriş yaptığı görüldü.
Aldıklarını arabasının bagajına yerleştirirken muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Murat Ceylan, aşı olup olmayacağı ile ilgili soru sorulması üzerine geçen haftalarda Covid-19 salgınına yakalandığını belirtti. Ünlü sunucu geçen haftalarda Covid-19 olduğunu ancak kısa sürede hastalığı atlatmayı başardığını belirtti. Ceylan önümüzdeki günlerde Survivor 2021 sezonu için Dominik’e doğru yolculuğa çıkmak için hazırlandığı biliniyor.
29 Ara 2020 - 17:00 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.