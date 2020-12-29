Survivor’ın Sunucusu Murat Ceylan Tüm Herkesi Şaşırttı! Öyle Bir Koronavirüs İtirafında Bulundu ki; Şaşkınlık Yarattı... Bu sezon ikinci defa Survivor’da sunuculuk yapmaya hazırlanan Murat Ceylan önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Giyim tarzı ile dikkat çeken ünlü sunucunun spor mağazalarından alışveriş yaptığı görüldü.

Aldıklarını arabasının bagajına yerleştirirken muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Murat Ceylan, aşı olup olmayacağı ile ilgili soru sorulması üzerine geçen haftalarda Covid-19 salgınına yakalandığını belirtti. Ünlü sunucu geçen haftalarda Covid-19 olduğunu ancak kısa sürede hastalığı atlatmayı başardığını belirtti. Ceylan önümüzdeki günlerde Survivor 2021 sezonu için Dominik’e doğru yolculuğa çıkmak için hazırlandığı biliniyor.