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- 29 Ara 2020 - 17:13 G: 29 Ara 2020 - 17:26

Halit Ergenç’le İlgili Ortaya Çıkan Gerçeği Kimse Bilmiyordu! Görenler Şok Oldu, Duyanlar İnanamadı! “Neler Oluyor Halit Ergenç?”

Televizyon dünyasının ünlü çiftlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç geçtiğimiz günlerde Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. Yılbaşı alışverişine çıkan ünlü ikili muhabirlerle sohbet etti. Sohbet sırasında ünlü oyuncu Halit Ergenç hakkında hiç bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun oyuncu olmak için bıraktığı bölüm şaşkınlık yarattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Halit Ergenç’le İlgili Ortaya Çıkan Gerçeği Kimse Bilmiyordu! Görenler Şok Oldu, Duyanlar İnanamadı! “Neler Oluyor Halit Ergenç?” Binbir Gece dizisinde beraber rol alan ve o zamandan beri birliktelikleri devam eden Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti televizyon dünyasının en popüler ve en beğenilen ikilisi olmaya devam ediyor. Birliktelikleri ortaya çıktığı ilk dönemde uzun süre gündemde kalan ikili yıllardır devam eden evlilikleri ile hem magazin camiasından hem de hayranlarından büyük beğeni topluyor.

Hamileliği nedeni ile uzun zamandır televizyon projelerinde yer almayan Bergüzar Korel ve kısa süre önce rol aldığı Babil dizisi final yapan Halit Ergenç geçtiğimiz gün Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. Oynadıkları Zen reklam filmi ile de gündeme gelen çift Yılbaşı alışverişi için geldikleri Zorlu AVM’de muhabirlerle sohbet etti. Sohbet esnasında Halit Ergenç hakkında bilinmeyen bir ayrıntı ortaya çıktı.

29 Ara 2020 - 17:13 - Magazin

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