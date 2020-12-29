CZN Burak Kariyerinin En Zirvesine Ulaştı! “O Artık Tamam” Cristiano Ronaldo Bile CZN’yi Tercih Ediyor!
21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçilen Christiano Ronalda CZN Burak lakaplı ünlü şef Burak Özdemir’in Dubai’deki restoranında yemek yedi. Burak Özdemir’in Ronaldo ile çekilmiş kareyi sosyal medya hesabından paylaşması üzerine gönderi çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
CZN Burak Kariyerinin En Zirvesine Ulaştı! “O Artık Tamam” Cristiano Ronaldo Bile CZN’yi Tercih Ediyor! 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçilen Juventus yıldızı Cristiano Ronaldo CNZ Burak lakabı ile tanınan Türk Şef Burak Özdemir’in Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Dubai’de açtığı restorana giderek pide yedi. Cristiano Ronaldo’nun sürpriz ziyaretini Burak Özdemir sosyal medya üzerindeki gönderisi ile duyurdu. Ronaldo’nun bu ziyareti sosyal medyada uzun süre gündem oldu.
Bilindiği üzere İtalya’nın en başarılı ve en büyük kulübü olan Juventus’da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçilmişti. Ünlü futbolcu kendisine verilecek ödülü almak için Birleşik Arap Emirlikleri başkenti olan Dubai’ye gitti. Cristiano Ronaldo ödül töreninin ardından yemek yemek için CZN Burak’ın yeni açtığı restorana gitti.
29 Ara 2020 - 17:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.