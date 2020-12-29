Kaygısızlar Dizisinin Kürşat’ı Bir Aydaki Değişimi ile Herkesi Şaşırttı! Tevfik İnceoğlu Bir Ayda Tam 20 Kilo Verdi!

Kaygısızlar dizisi ile ünlenen Tevfik İnceoğlu, bir ayda yaşadığı değişim ile gündeme bomba gibi düştü. Kaygısızlar dizisinde Kürşat rolüne hayat veren 53 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Mahallenin Muhtarları ve Çocuklar Duymasın dizilerin de rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmişti. 1 ayda tam 20 kilo birden veren oyuncunun değişimi ise herkesi şaşırttı.

Kilo Verme Sebebini Felaket Tellalı Duyurdu!

Sanat camiasında duyurduğu ölüm, kanser ve bilimum kötü haberler ile adı “Felaket Tellalı” olarak bilinen Onur Akay, Tevfik İnceoğlu’nun neden kilo verdiğini duyurdu. Tevfik İnceoğlu uzun bir süredir şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Hastalık sebebiyle kilo vermesi gereken tecrübeli oyuncu tip mide ameliyatı olarak bir ayda 20 kilo birden vermeyi başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu Onur Akay tarafından paylaşılan tecrübeli oyuncunun fit hali ise sevenlerini mutlu etti.

Tevfik İnceoğlu Kimdir?

29 Ocak 1967 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tevfik İnceoğlu, eğitimini İzmir Konak Halk Eğitim Tiyatro’sunda tamamladı. Kariyerine Mahallenin Muhtarları dizisi ile 1992 yılında başlayan tecrübeli oyuncu, 1994 yılında Kaygısızlar dizisi ile kariyerindeki en önemli rolü aldı. 2011 yılında “Aklın Başına Gelsin” dizisinde son rolünü alan oyuncu, film ve reklam filmlerinde kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine devam etmektedir.