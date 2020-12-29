Hazal Filiz Küçükköse uzun süren ayrılığı bitiriyor: Ocak’ta setlerde! Yavuz Dizisine Giriyor, Rolü İse Helal Olsun Dedirtti!

Ekranlara uzun bir süre ara veren güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün kameralara yakalandı. Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülenen 32 yaşındaki güzel oyuncu hayranlarına müjdeyi verdi ve uzun süren ayrılığın Ocak ayında son bulacağını açıkladı!

Yavuz’un Eşini Canlandıracak!

Dizi dünyasına yeniden dönüş yaptığı bilgisini paylaşan Küçükköse, rol alacağı platformu “ Exxen” olarak işaret etti. Exxen platformunda yayınlanacak dizide Yavuz’un eşi “Ayşe Hafsa Sultan’ı” canlandıracak olan güzel oyuncu, kostüm ve okuma provalarının devama ettiği bilgisini paylaştı. Ekranları döneceği müjdesini ise güzel oyuncu, “Yoğun şekilde set öncesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa Ocak ayının ikinci haftasında set çalışmalarına start vermiş olacağız.” ifadeleri ile paylaştı.

Hazal Filiz Küçükköse Kimdir?

1988 yılında Mersin’de dünyaya gelen güzel oyuncu, lise öğrenimini Ankara’da tamamlamanın ardından Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazanmış fakat 3. sınıfa kadar okuduktan sonra bölümü bırakmıştır. 2015 – 2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde “Zeynep Soydere” rolü ile yıldızı parlayan güzel oyuncu, dizi kariyerine 2009 – 2010 yılları arasında Gözde rolü ile Deniz Yıldızı dizisinde başlamıştır. Kara Sevda dizisi ile 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda dört ödül sahibi olan güzel oyuncu, 2020 yılında Zemheri dizisinde Berrak rolüne hayat vermiştir.