Akrep dizisine bomba gibi transfer! İhanet, Aşk ve Annelik arasına artık yeni bir isim daha sıkışacak!

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Akrep dizisi, yayınlanan ilk bölümü ile birlikte büyük beğeni kazanmayı başardı. Erkan Birgören’in kaleme aldığı senaryosu ile “ihanet, aşk ve annelik” duyguları içerisinde geçen soluksuz bölümleri ile adını duyuran fenomen dizi, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Demet Akbağ ile birlikte Kırmızı Oda dizisinde “Meliha” karakteri ile büyük beğeni toplayan Evrim Alasya gibi dev isimler dizide buluştu. Cuma günlerinin sevilen dizisi yeni transferi ile gündeme bomba gibi düşerken, oyuncu kadrosunu en sevilen isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Diziye Dördüncü Bölümde Dahil Olacak

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Akrep’e katılacak ismin Bestemsu Özdemir olduğu bilgisi paylaşıldı. Ekranlara ilk kez “Sakarya Fırat” dizisi ile çıkan 28 yaşındaki güzel oyuncu, kulislerden alınan bilgilere göre dizide Selma ismi ile yer alacak. Dördüncü bölümle birlikte diziye girecek olan Bestemsu Özdemir, Selma rolü ile Fikret’in bir dönem ilişki yaşadığı çekici ve güzel kadını canlandıracak.

Bestemsu Özdemir Kimdir, Hangi Dizilerde Oynadı?

Akrep dizisi kadrosuna dahil olan Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü mezunu olan güzel oyuncu, 2012 yılında Sakarya Fırat dizisi ile kariyerine başladı. Güzel oyuncu Kara Para Aşk, Ege’nin Hamsisi, Biz Size Döneriz ve Tabula Rosa gibi projelerde ekranlara çıktı.