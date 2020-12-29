Ayça Tilki kimdir? Aleyna Tilki ile kardeş mi?

Exxen platformunda izleyici ile buluşmaya hazırlanan “İşte Bu Benim Masalım” dizisindeki detay herkesin dikkatini çekti! Aleyna Tilki’nin başrolü olduğu projede Ayça Tilki, ablası Aleyna ile birlikte kameralar karşısına geçecek. Oyuncu kadrosunda Aleyna Tilki’nin kardeşi olarak öne çıkan Ayça Tilki ise şimdiden sosyal medya gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelmeyi başardı.

Ayça Tilki Kimdir, Kaç Yaşında?

Exxen’de ekranlara gelecek olan “İşte Bu Benim Masalım” dizisi ile ilk kez dizilerde yer alacak olan Ayça Tilki, 20 yaşındaki güzel şarkıcı Aleyna Tilki’nin öz kardeşidir. 2005 yılında dünyaya gelen Ayça Tilki, geçtiğimiz Ağustos ayında 15. yaş gününü kutladı. Aslan burcu olan Ayça Tilki’nin annesi Havva Tilki ve babası Mehmet Tilki’dir. 15 yaşındaki oyuncunun annesi ile babası boşanmıştır.

Exxen’de ilk kez dizi kariyerine adım atmaya başlasa da Ayça Tilki’nin oyunculuk deneyimi 1 yıl öncesine dayanıyor. Aleyna Tilki’nin kardeşi olan Ayça Tilki 2019 yılında YouTube üzerinden oyunculuk dünyasına giriş yaptı. YouTube üzerinden tanınan Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban’ın başrollerini paylaştığı, “Masal Şatosu: Sihirli Davet” isimli sinema filminde yer alan Ayça Tilki, henüz 15 yaşında olmasına karşın kariyerine sinema filmi ardından bir de dizi sığdırmaya hazırlanıyor. İşte Bu Benim Masalım dizisinde ablası ile rol alacak olan Ayça Tilki, ablasının yine hayatının merkezinde yer almayı başaracak.