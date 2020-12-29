Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! Hamdi Kılıç Olayında Ki Gelişme Herkesin Beynini Durdurdu! “İmdat…”
ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok konuyu açıklığa kavuşturan Müge Anlı, izleyici kitlesinin gönüllerini kazanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Hamdi Kılıç olayında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Bununla beraber milyonlarca kişi Hamdi Kılıç’a dair bir iz bulunmasıyla beraber, yeni gelişmelerin neler olduğunu büyük bir merak içerisinde araştırmaya başladı…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamdi Kılıç olayı, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. 36 gündür kayıp olan, 2 çocuk babası 70 yaşındaki Hamdi Kılıç için arama çalışmaları 40 kişilik bir ekiple devam ediyor. Uzun bir süredir haber alınamayan Hamdi Kılıç hakkında yeni bir gelişmenin ortaya çıktığı belirtildi. Hamdi Kılıç’ın sevgilisi olan Sakine Hanım’ın da olayla bir ilgisi olduğu iddia edilmişti. Bununla beraber tüm dikkatler Müge Anlı’ya çevrildi.
Geçtiğimiz günlerde Hamdi Kılıç’ın telefonundan bir sinyal alındığı öne sürüldü. Ekipler telefondan gelen sinyalin olduğu bölgede geniş kapsamlı bir arama çalışması içerisine girdi. Bunun yanı sıra şüpheli olarak gösterilen Hamdi Kılıç’ın sevgilisi Sakine Hanım ve sevgilisinin dünürüne ait evin etrafında kadavra köpeği ile arama çalışmaları yapıldı. Bununla beraber telefonla canlı yayına bağlanan bir görgü tanığı, Hamdi Kılıç’ın kaybolduğu günler de arama yapılan ormanlık bölgenin yakınlarından geçtiğini belirterek, yol kenarında gri bir araç gördüğünü iddia etmişti. Saat 16.00’da aynı yerden yine geçtiğinde aracın hala orada olduğunu belirtmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.