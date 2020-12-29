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- 29 Ara 2020 - 19:39 G: 29 Ara 2020 - 19:46

Çukur’da “Çarşı Pazar” Bilmecesi! Cevabı Görünce Herkes Dondu Kaldı, Meğer Tüm Olay Bundan İbaretmiş! Yamaç’ın Zorlu Sınavı, İzleyenleri De Sınava Tabi Tuttu!

Çukur dizisi, yayınlanan son bölümünde izleyici kitlesini adeta ekranlara kilitledi. Çukur’un yayınlanan bölümünde Yamaç’ın zorlu bir süreçten geçmesi, herkesi büyük bir üzüntünün içerisine sürükledi. Efsun ve Nehir’in kurtulması için çözülmesi gereken bilmece için mücadele içerisine giren Koçovalılar, izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı. Çukur’da “Çarşı pazar” bilmecesinin cevabını görenler ise adeta donup kaldı. Bilmecenin cevabı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çukur’un yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan o sahneler herkesi büyük bir gerginliğin içerisine sürükledi. Efsun ve Nehir’i kurtarmak için bir karar vermesi gereken Yamaç’a Kulkan Erdenet, iki bilmece sordu. Bunların cevabını bulduğu takdirde Efsun ve Nehir’i kurtarabileceğini belirten Erdenet, izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı. Ardından Koçovalılar bilmeceyi çözmek için büyük bir seferberliğin içerisine girdi. Herkes bilmecede ki kelimelerin neye karşılık olduğunu düşünmeye başladı. Ortaya çıkan cevap ise şok etkisi yarattı. Milyonlarca kişi bu sahneler karşısında Koçovalılar’a bir kere daha hayran kaldı.

Çukur dizisinin izleyici kitlesi Kulkan Erdenet’in sorduğu bilmece karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yamaç için çok önemli olan bu bilmece, cevaplandığı takdirde Efsun ve Nehir’in kurtulmasına imkân sağlayacaktı. Koçovalılar bilmecenin cevabını bulmak için elinden geleni ardına koymadı. Bununla beraber bilmeceyi duyan izleyici kitlesi de Koçovalılar’la beraber bilmeceyi çözmeye başladı. Yamaç’ın zorlu sınavı bu bilmeceyle beraber cevap kazandı. Milyonlarca kişi bilmeceyi çözmek için düşünmeye başladı.

29 Ara 2020 - 19:39 Ankara- Yaşam

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