Çukur’da “Çarşı Pazar” Bilmecesi! Cevabı Görünce Herkes Dondu Kaldı, Meğer Tüm Olay Bundan İbaretmiş! Yamaç’ın Zorlu Sınavı, İzleyenleri De Sınava Tabi Tuttu!

Çukur’un yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan o sahneler herkesi büyük bir gerginliğin içerisine sürükledi. Efsun ve Nehir’i kurtarmak için bir karar vermesi gereken Yamaç’a Kulkan Erdenet, iki bilmece sordu. Bunların cevabını bulduğu takdirde Efsun ve Nehir’i kurtarabileceğini belirten Erdenet, izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı. Ardından Koçovalılar bilmeceyi çözmek için büyük bir seferberliğin içerisine girdi. Herkes bilmecede ki kelimelerin neye karşılık olduğunu düşünmeye başladı. Ortaya çıkan cevap ise şok etkisi yarattı. Milyonlarca kişi bu sahneler karşısında Koçovalılar’a bir kere daha hayran kaldı.

Çukur dizisinin izleyici kitlesi Kulkan Erdenet’in sorduğu bilmece karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yamaç için çok önemli olan bu bilmece, cevaplandığı takdirde Efsun ve Nehir’in kurtulmasına imkân sağlayacaktı. Koçovalılar bilmecenin cevabını bulmak için elinden geleni ardına koymadı. Bununla beraber bilmeceyi duyan izleyici kitlesi de Koçovalılar’la beraber bilmeceyi çözmeye başladı. Yamaç’ın zorlu sınavı bu bilmeceyle beraber cevap kazandı. Milyonlarca kişi bilmeceyi çözmek için düşünmeye başladı.