Masterchef Emir’den Serhat’a Çok Büyük Yanlış! Serhat Uzunca Konuşup, Dostluk Derken; Emir’in Hırsı Gözünü Kararttı! İzleyenler Çok Kızdı…
Masterchef’te final haftası heyecanı büyük bir hızla devam ederken; yarışmacılar doğal olarak çok yüksek bir heyecanla, rekabet ortamında yarışmaya devam ediyor. Yarışma saati gelmeden önce de, geçtikten sonra da aynı evde yaşayan yarışmacılar, stüdyoda birbirleriyle rakipken, dışarıda çok sıkı bir dost olmuş durumdalar. Serhat’ın yarışma esnasındaki sözlerinden bu net bir şekilde anlaşılırken, Emir’in sözleri herkesi kızdırdı… Hayranları; yarışma esnasında Emir’in heyecanı yüzünden böyle olduğu
Masterchef Emir, yarışmaya başladığı ilk günden itibaren en sevilen isim olarak kendini gösteriyordu. Sık sık sosyal medyanın gündemine gelen ve özellikle kızların gündeme getirdiği Emir; kendinden hiç beklenmeyen bir harekette bulundu.
Bu hareketi bilinçli yapmadığı düşünülse de; sonuç olarak yapılması, Serhat’a bir yanlış yapılmış olarak değerlendirildi. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.