Masterchef Emir’den Serhat’a Çok Büyük Yanlış! Serhat Uzunca Konuşup, Dostluk Derken; Emir’in Hırsı Gözünü Kararttı! İzleyenler Çok Kızdı…

Masterchef Emir, yarışmaya başladığı ilk günden itibaren en sevilen isim olarak kendini gösteriyordu. Sık sık sosyal medyanın gündemine gelen ve özellikle kızların gündeme getirdiği Emir; kendinden hiç beklenmeyen bir harekette bulundu.

Bu hareketi bilinçli yapmadığı düşünülse de; sonuç olarak yapılması, Serhat’a bir yanlış yapılmış olarak değerlendirildi. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>