Masterchef’te Emir Gözyaşlarına Boğdu! Şampiyon Olacağı Düşünülürken... Son Hareketi Yasa Bürüdü! Tüm İzleyenler Öylece Kalakaldı, Türkiye Bu Hareketle Çalkalanıyor!

Serhat, bugün gösterdiği üstün çabayla birlikte takdir görürken; Emir ise şampiyon olacağı zannedilirken Serhat ‘ye göre sadece bir tık basit kalması sebebiyle ne yazık ki yarışmaya veda etti. Bundan sonra yarışmada göreceğimiz iki isim Barbaros ve Serhat . İkiliden birisi, yarışmanın şampiyonu olup Masterchef Türkiye 2020 kupasına kavuşacak!

Masterchef Türkiye’de bugün çok duygusal anlar yaşandı. Şampiyon olacağı düşünülen ve hayranları tarafından sürekli olarak “Şampiyon Emir “ olarak söylenen yarışmacı elendi. Bugüne kadar üstün bir başarı gösteren ve her tabağı hazırlarken bebeğine bakar gibi davranan Emir , final haftasında Serhat ‘ye karşı mağlubiyet aldı. Kaybetti kaybetmesine fakat, son hareketi özellikle sevenlerini yasa bürüdü.