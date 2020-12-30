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- 30 Ara 2020 - 00:08 G: 30 Ara 2020 - 00:50

Masterchef’te Emir Gözyaşlarına Boğdu! Şampiyon Olacağı Düşünülürken... Son Hareketi Yasa Bürüdü! Tüm İzleyenler Öylece Kalakaldı, Türkiye Bu Hareketle Çalkalanıyor!

Masterchef’te nihayet finale kalan 2 isim belli oldu. Uzun süredir devam eden kıyasıya rekabetten başarıyla çıkıp, kendini kanıtlayan 2 isim Barbaros ve Serhat oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Serhat, bugün gösterdiği üstün çabayla birlikte takdir görürken; Emir ise şampiyon olacağı zannedilirken Serhat ‘ye göre sadece bir tık basit kalması sebebiyle ne yazık ki yarışmaya veda etti. Bundan sonra yarışmada göreceğimiz iki isim Barbaros ve Serhat . İkiliden birisi, yarışmanın şampiyonu olup Masterchef Türkiye 2020 kupasına kavuşacak!

Masterchef Türkiye’de bugün çok duygusal anlar yaşandı. Şampiyon olacağı düşünülen ve hayranları tarafından sürekli olarak “Şampiyon Emir “ olarak söylenen yarışmacı elendi. Bugüne kadar üstün bir başarı gösteren ve her tabağı hazırlarken bebeğine bakar gibi davranan Emir , final haftasında Serhat ‘ye karşı mağlubiyet aldı. Kaybetti kaybetmesine fakat, son hareketi özellikle sevenlerini yasa bürüdü.

30 Ara 2020 - 00:08 Ankara- Yaşam

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