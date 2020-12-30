Masterchef’te Emir Gözyaşlarına Boğdu! Şampiyon Olacağı Düşünülürken... Son Hareketi Yasa Bürüdü! Tüm İzleyenler Öylece Kalakaldı, Türkiye Bu Hareketle Çalkalanıyor!
Masterchef’te nihayet finale kalan 2 isim belli oldu. Uzun süredir devam eden kıyasıya rekabetten başarıyla çıkıp, kendini kanıtlayan 2 isim Barbaros ve Serhat oldu.
Serhat, bugün gösterdiği üstün çabayla birlikte takdir görürken; Emir ise şampiyon olacağı zannedilirken Serhat ‘ye göre sadece bir tık basit kalması sebebiyle ne yazık ki yarışmaya veda etti. Bundan sonra yarışmada göreceğimiz iki isim Barbaros ve Serhat . İkiliden birisi, yarışmanın şampiyonu olup Masterchef Türkiye 2020 kupasına kavuşacak!
Masterchef Türkiye’de bugün çok duygusal anlar yaşandı. Şampiyon olacağı düşünülen ve hayranları tarafından sürekli olarak “Şampiyon Emir “ olarak söylenen yarışmacı elendi. Bugüne kadar üstün bir başarı gösteren ve her tabağı hazırlarken bebeğine bakar gibi davranan Emir , final haftasında Serhat ‘ye karşı mağlubiyet aldı. Kaybetti kaybetmesine fakat, son hareketi özellikle sevenlerini yasa bürüdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.