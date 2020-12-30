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- 30 Ara 2020 - 13:46 G: 30 Ara 2020 - 13:50

Baraj Dizisinde Kabuslar Gerçek Oldu! Hakan’ın Tüm Sırrı Ortaya Çıktı, Esrarengiz Gerçeği Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer Arka Planda Ne İşler Dönüyormuş…

FOX TV’de yayınlanan Baraj dizisi, yayın hayatına son hızıyla devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca ve Hira Su Yıldız gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Son zamanlarda en başarılı reyting sonuçlarını elde eden Baraj dizisinde şok edici bir gerçek ortaya çıktı. Bununla beraber arka planda dönen işler bir bir boy gösterdi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Baraj, yayınlanan son bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine topladı. Milyonlarca kişi ortaya çıkan bu sahneler karşısında hayretlerini gizleyemedi. Baraj dizisinde ki o kabus gerçek oldu. Hakan’ın tüm sırrının ortaya çıkması, esrarengiz gerçeği de beraberinde getirdi. Yayınlanan o sahneler, geceye damga vurdu. Baraj dizisinin yayınlanan son bölümünde Zerrin’in ortaya çıkardığı sır, akıllara durgunluk getirdi. Dizinin izleyici kitlesi, bu sahneler karşısında hayretlerini gizleyemedi.

Son zamanların en başarılı reyting sonuçlarını elde eden Baraj dizisi, yayınlanan son bölümüyle beraber yine en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Dizide Hakan’ın büyük sırrının ortaya çıkması, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Zerrin’in Hakan gittikten sonra gizli odaya girmesi, tüm dengeleri alt üst etti. İzleyici kitlesi bu sahneler karşısında şaşkınlıklarına engel olamadı. Baraj dizisi yayınlanan son bölümüyle beraber, izleyici kitlesini büyük bir hayretin içerisine sürükledi. Bu sahnelerle beraber, akıllar allak bullak oldu.

30 Ara 2020 - 13:46 Ankara- Yaşam

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