Ankara’da Şerife Bacı Hüznü! Kucağına Bebeğini Alıp Yollara Düşmüştü, Tek Amacı “Vatan”dı! Ankara’ya Geldi Donarak Öldü! İşte O Tüyleri Diken Diken Eden Hikaye…

Cephede ülkesinin kurtarılması için büyük emek vermiş olan Şerife Bacı’nın acı dolu hikayesi ise sık sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Kurtuluş Savaşı döneminin en önemli ve özel isimlerinden biri olan Şerife Bacı’nın hikayesini ise Haberler Ankara olarak sizlere anlatmak istedik. Haberimiz üzerinden Kurtuluş Savaşı döneminin en önemli simgelerinden biri olan Şerife Bacı’nın hikayesini öğrenebilir ve ö dönem hakkında geniş bir bilgi alabilirsiniz.

Şerife Bacı, 21 yaşına kadar yaşamış en güçlü kadınlar arasında yerini almıştır. Milli Mücadele zamanlarında hayatını donarak kaybeden Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı döneminin en önemli kahramanlarından biridir. Önemli kişiliğini her an yaşatabilmenin yanında akıllardan çıkmaması için İnebolu’da Şerife Bacı Anıtı inşa edilmiştir.