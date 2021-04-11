Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da Nüfus Müdürlüğü Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?

Nüfus Müdürlükleri’nin çalışma saatleri 2021 yılının hemen başında vatandaşların merak ettiği konular başına geldi. Nüfus Müdürlükleri’nin hangi saatlerde açılıp kapandıklarını araştıran vatandaşlar, Ankara ve Türkiye genelinde kurumun mesai saatleri bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

2021 Nüfus Müdürlükleri Çalışma Saatleri Nedir?

Nüfus Müdürlükleri 08:30 – 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sabah saat 08:30’da açılan Nüfus Müdürlükleri, akşam saat 16:30 kapanışına kadar vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Nüfus Müdürlükleri 1 saatlik öğle tatilinde kapalı kalmaktadır. Personellerin yemek ihtiyacını karşılamaları için 12:30’da mola veren Müdürlük, yeniden mesaiye saat 13:30 itibari ile başlamaktadır.

Nüfus Müdürlükleri hafta sonları kapalıdır. Kamu kuruluşları ile benzer tatil takvimi takip edilen müdürlüklerde, seçim veya benzer özel durumlar sebebi ile nadir de olsa Cumartesi ve Pazar günleri ile akşam saatlerinde çalışma yapılabilmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Ankara’nın Yenimahalle ilçesindedir. Çamlıca Mahallesi, 408. Sokak, No:136 adresi üzerinden ulaşılabilen Genel Müdürlüğe 0312 591 21 00 – 0312 591 21 01 -0312 591 21 02 telefon numarası üzerinden ulaşılabilir.

Nüfus Müdürlüğü Randevusu Nasıl Alınır?

Nüfus Müdürlüğü’ne randevular www.nvi.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden alınır.