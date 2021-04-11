Nüfus Müdürlüğü Çalışma Saatleri 2021! Ankara’da Nüfus Müdürlüğü Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor?
Nüfus Müdürlükleri’nin çalışma saatleri 2021 yılının hemen başında vatandaşların merak ettiği konular başına geldi. Ankara Nüfus Müdürlükleri 08:30 – 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sabah saat 08:30’da açılan Nüfus Müdürlükleri, akşam saat 16:30 kapanıyor. Nüfus Müdürlükleri’nin hangi saatlerde açılıp kapandıklarını araştıran vatandaşlar, Ankara ve Türkiye genelinde kurumun mesai saatleri bilgisine ulaşmaya çalışıyor.
Nüfus Müdürlükleri’nin çalışma saatleri 2021 yılının hemen başında vatandaşların merak ettiği konular başına geldi. Nüfus Müdürlükleri’nin hangi saatlerde açılıp kapandıklarını araştıran vatandaşlar, Ankara ve Türkiye genelinde kurumun mesai saatleri bilgisine ulaşmaya çalışıyor.
2021 Nüfus Müdürlükleri Çalışma Saatleri Nedir?
Nüfus Müdürlükleri 08:30 – 12:30 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sabah saat 08:30’da açılan Nüfus Müdürlükleri, akşam saat 16:30 kapanışına kadar vatandaşların işlemlerini gerçekleştirmektedir.
2021 Nüfus Müdürlükleri Öğlen Açık Mı?
Nüfus Müdürlükleri 1 saatlik öğle tatilinde kapalı kalmaktadır. Personellerin yemek ihtiyacını karşılamaları için 12:30’da mola veren Müdürlük, yeniden mesaiye saat 13:30 itibari ile başlamaktadır.
2021 Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Açık Mı?
Nüfus Müdürlükleri hafta sonları kapalıdır. Kamu kuruluşları ile benzer tatil takvimi takip edilen müdürlüklerde, seçim veya benzer özel durumlar sebebi ile nadir de olsa Cumartesi ve Pazar günleri ile akşam saatlerinde çalışma yapılabilmektedir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nerededir, İletişim Bilgileri Nedir?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Ankara’nın Yenimahalle ilçesindedir. Çamlıca Mahallesi, 408. Sokak, No:136 adresi üzerinden ulaşılabilen Genel Müdürlüğe 0312 591 21 00 – 0312 591 21 01 -0312 591 21 02 telefon numarası üzerinden ulaşılabilir.
Nüfus Müdürlüğü Randevusu Nasıl Alınır?
Nüfus Müdürlüğü’ne randevular www.nvi.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden alınır.
11 Nis 2021 - 14:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.