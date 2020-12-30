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- 30 Ara 2020 - 17:27 G: 30 Ara 2020 - 17:35

Masterchef Türkiye Barbaros'u Ti ‘ye Aldı! O Paylaşımıyla Milyonları Gülme Krizine Soktu! "Oyunculuk Konusundaki Yeteneklerini..."

TV8 ekranlarının sevilen programları arasında yer alan Masterchef Türkiye, yayın hayatına son hızıyla devam ediyor. Programın jüri koltuğunda, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Masterchef’te Barbaros’un yaptığı hata, izleyici kitlesini gülme krizlerine soktu. Milyonlarca kişi o sahneleri izleyerek Barbaros’un oyunculuk konusunda ki yeteneğini konuşmaya başladı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların rekabet dolu yarışma programı olan Masterchef Türkiye’de finale çok az bir zaman kaldı. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda Barbaros’un elinde ki tabağı yere düşürmesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süre gündemde kalan bu konu, yapılan yorumlarla beraber yeniden gündeme geldi. Programın izleyici kitlesi, sosyal medya da konu hakkında birçok paylaşımda bulundu. Barbaros’un bu hareketi, ekran başında ki izleyici kitlesini gülme krizlerine soktu. Milyonlarca kişi Barbaros’un bir film karakteri olsaydı hangi karakter olacağını düşünmeye başladı.

Masterchef Türkiye’nin başarılı yarışmacıları arasında yer alan Barbaros, üstün performansıyla beraber finale kalan iki yarışmacısı içerisinden birisi olmaya hak kazandı. Bunun yanı sıra geçmiş bölümlerde Barbaros’un takılarak tabağı yere düşürmesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Eray’ın Barbaros’a, “Çarp bana!” demesi, izleyici kitlesine Barbaros’un tabağı bilerek düşürdüğünü düşündürmeye başladı. Ortaya çıkan bu sahne karşısında sosyal medya kullanıcıları birçok paylaşımda bulundu. Masterchef Türkiye’nin 57. bölümünde meydana gelen bu olay, milyonlara kahkaha attırdı.

30 Ara 2020 - 17:27 Ankara- Yaşam

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