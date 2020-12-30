Sütlü çay hangi ülkeye ait? Çaya neden süt katılır? İngiliz usulü sütlü çay nasıl yapılır?

İngiliz asaletini taşıması ile ünlenen sütlü çay ile izlenilen pek çok yabancı filmde karşılaşılmıştır. Tarih olarak 1680 yılına dayanan sütlü çay İngilizler için bir gelenek haline gelmiş ve bu hali ile epey beğenilmiştir. Türk kültürü ve damak tadına hitap ettiği pek söylenemese de İngiltere’nin bu adetinin bilinen çok sayıda faydası da bulunmaktadır.

Sütlü Çay Faydaları Nelerdir?

Süt katarak çay içerisindeki teini ve asiditeyi azaltmayı başaran İngilizler, her ne kadar faydalarını ikinci plana atsalar da adet haline getirdikleri sütlü çay ritüeli ile bahsedilen faydalardan yararlanmaktadırlar. İngiliz usulü ile hazırlanan ve filmlerde pek çok kez karşılaşılan sütlü çayın faydaları şu şekilde sıralanabilir:

· - Vitamin ve mineral açısından zengindir.

· - Vücuda enerji verir.

· - Tok tutar.

· - Sinir sistemini yatıştırarak stresli dönemlerde rahatlama hissi verir.

· - Açlığı bastırarak kilo dengeleme sürecine katkı sağlar.

Sütlü Çay Nasıl Hazırlanır?

İngiliz usulü sütlü çay hazırlanışı elbet de en azından bir kez bu lezzeti tatmak isteyenlerce merak etmektedir. Türk çayının aksine İngilizler yaklaşık 5 dakikalık demleme süresinde çayı hazırlamaktadırlar. Süt ilavesini ve demleme stilini yansıtan İngiliz usulüne göre sütlü çay hazırlanma aşamaları şu şekildedir:

· - İlk olarak suyu kaynatın.

· - Demliğe kaynamış suyu boşaltmanın ardından çay yapraklarını demliğe koyun.

· - Ortalama 5 dakikalık demleme süresi sonrasında ister demlik içerisine, isterseniz çayınızı içereceğiniz bardak içerisine sütü ilave edin.