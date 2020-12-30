EDHO’da Hızır Canını Ortaya Koydu! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak, Her Şey Buna Endekslendi… “Gerekeni Yap İlyas…”

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünde yapılan toplantıda büyük bir gelişme yaşandı. Toplantı masasında meydana gelen konuşmalar, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Bunun yanı sıra Hızır’ın canını ortaya koyması, tüm dikkatleri üzerine topladı. İlyas’ın çarpıcı konuşmaları, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. İlyas’ın, “Bu başına gelenler kimin başına gelirse gelsin emin ol aynı şey yapılırdı. Bir masa üyesi, bir diğer masa üyesinin parasını çalıyorsa eğer bu ihanettir. Sonucu ise ölümdür.” sözlerini dile getirmesi, geceye damga vurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünde Savaş Özdemir’in hayat verdiği Tipi karakterinin, Rafet’i bulmaya çalışması tüm dengeleri alt üst etti. İlyas’ın çarpıcı sözleri ise toplantıya damga vurdu. Tipi’nin, “Rafet’in benden çaldığını nereden çıkarıyorsunuz?” sözleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bunun ardından İlyas’ın, “Abi! Dedik ya hani, dün gece ele geçirdiğimiz kişi çoğu şeyi söyledi. Sonrasında ise Rafet’in Tipi’nin parasını çaldığını söyledi ya!” sözleri, Tipi’nin sinirlenmesine neden oldu. Tipi ise “Rafet benim ilgim dışında herhangi bir şey yapmadı. Ben ona al dedim. İstediğin kadar al Rafet dedim!” sözlerini dile getirerek konuyu noktaladı.