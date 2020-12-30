Soğuksu Milli Parkı Ankara’nın Neresinde, Nasıl Gidilir? Soğuksu Milli Parkı özellikleri ve giriş ücretleri ... Doğa ile iç içe kaliteli bir gün geçirmek isteyenlerin Ankara’daki rotası Soğuksu Milli Parkı’na düşer. Ankara şehir merkezine yaklaşık 80 kilometrelik mesafede bulunan park, yaklaşık 1959 yılından bu yana ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. Soğuksu Milli Parkı, Ankara’nın şifalı kaplıcaları ile ünlü Kızılcahamam ilçesindedir.

Soğuksu Milli Parkı Hangi Özelliklere Sahiptir?

Soğuksu Milli Parkının en güzel özelliği, şehrin kalabalığından kaçılmak istendiğinde parkın doğrudan sizi kucaklamasıdır. 1959 yılında yaklaşık 1050 hektar alanda kurulan park zamanla yapılan değişiklikler ile 1187 hektara kadar büyütülmüş, yeşilin farklı tonlarını bünyesine katarak doğaseverleri memnun etmeyi başarmıştır. Parkın ziyaret nedeni olarak gösterilebilen öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

* İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin geçiş kuşağındaki ormanların olduğu bölgede yer alır.

* Yeşilin farklı türleri yanında yırtıcı hayvanlara da ev sahipliği yapar.

* Kartal ve kara akbaba yuvaları bulunur.

* Sincap, tavşan ve geyik türleri park içerisinde gözlemlenebilir.

* Doğa yürüyüşü, piknik ve kamp için uygundur.

Soğuksu Milli Parkına Nasıl Gidilir?

Soğuksu Milli Parkına gidebilmek için Ankara çevreyolu kullanılır. Kazan – Kızılcahamam istikametinden gidilen parka ulaşmak için istikametin Ankara – Bolu karayolu üzerinde olduğu teyit edilmelidir. Kızılcahamam ilçesine ulaşan ziyaretçiler, Soğuksu Milli Parkı tabelalarını takip ederek yaklaşık 5 kilometrelik yolculuğu daha tamamlayarak parka ulaşabilirler.

Soğuksu Milli Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Soğuksu Milli Parkına araba ve arabasız girişler ile ATV ve motosiklet ile yapılacak girişler ücretsizdir. Otobüs ile girilmek istendiğinde ise 195 TL giriş ücreti ödenmesi gereklidir.