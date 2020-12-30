Müge Anlı’da 4 Çocuk Annesi Zeynep Güngör Hakkında Şok Gelişme! Hem Evli Hem de 3 Çocuklu Ecevit’in Yanına Gideceğini Söylemiş ve Bir Daha Haber Alınamamıştı! Zeynep Güngör’e Ne Oldu?
Milyonların sesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün konu olarak ele alınan konulardan biri 4 çocuk annesi Zeynep Güngör olmuştu. 34 yaşında olan Zeynep Güngör’den uzun bir süredir tek bir haber alınamıyor. 1 yılı aşkın süredir Zeynep Güngör’e ne olduğunu bilmeyen yakınları ise Zeynep Güngör’e ne olduğunu öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak ne olduğunu öğrenmek istediler.
Eşiyle sıkıntı yaşayan Zeynep Güngör boşanma kararı almış ve davaya açmıştı. Daha boşanma aşamasında olana kadının bir anda ortadan kaybolması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Batman’da yaşayan Zeynep Güngör bir zaman sonra 4 çocuğunu da alarak İstanbul’a gelmiş fakat boşanma aşamasında olduğu eşi Batman’da kalmıştı.
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep Güngör’ün ablaları olaya şahit olmadıklarını fakat şiddet gördüğü için annelerinin yanına gittiğini belirtti. Ablalarının bir diğer iddia ise boşanma aşamasında olduğu eşinin hem Zeynep Güngör’e hem de çocuklarına bakmıyor olmasıydı. Eşinden boşanma arifesinde olan Zeynep Güngör’ün şiddet gördüğünü duyan Müge Anlı ise ilk olarak eşinden şüphelenmiş bir tavırla konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.