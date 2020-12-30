Müge Anlı’da 4 Çocuk Annesi Zeynep Güngör Hakkında Şok Gelişme! Hem Evli Hem de 3 Çocuklu Ecevit’in Yanına Gideceğini Söylemiş ve Bir Daha Haber Alınamamıştı! Zeynep Güngör’e Ne Oldu?

Eşiyle sıkıntı yaşayan Zeynep Güngör boşanma kararı almış ve davaya açmıştı. Daha boşanma aşamasında olana kadının bir anda ortadan kaybolması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Batman’da yaşayan Zeynep Güngör bir zaman sonra 4 çocuğunu da alarak İstanbul’a gelmiş fakat boşanma aşamasında olduğu eşi Batman’da kalmıştı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep Güngör’ün ablaları olaya şahit olmadıklarını fakat şiddet gördüğü için annelerinin yanına gittiğini belirtti. Ablalarının bir diğer iddia ise boşanma aşamasında olduğu eşinin hem Zeynep Güngör’e hem de çocuklarına bakmıyor olmasıydı. Eşinden boşanma arifesinde olan Zeynep Güngör’ün şiddet gördüğünü duyan Müge Anlı ise ilk olarak eşinden şüphelenmiş bir tavırla konuştu.