Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Ara 2020 - 19:49 G: 30 Ara 2020 - 19:53

Müge Anlı’da 4 Çocuk Annesi Zeynep Güngör Hakkında Şok Gelişme! Hem Evli Hem de 3 Çocuklu Ecevit’in Yanına Gideceğini Söylemiş ve Bir Daha Haber Alınamamıştı! Zeynep Güngör’e Ne Oldu?

Milyonların sesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün konu olarak ele alınan konulardan biri 4 çocuk annesi Zeynep Güngör olmuştu. 34 yaşında olan Zeynep Güngör’den uzun bir süredir tek bir haber alınamıyor. 1 yılı aşkın süredir Zeynep Güngör’e ne olduğunu bilmeyen yakınları ise Zeynep Güngör’e ne olduğunu öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak ne olduğunu öğrenmek istediler.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Eşiyle sıkıntı yaşayan Zeynep Güngör boşanma kararı almış ve davaya açmıştı. Daha boşanma aşamasında olana kadının bir anda ortadan kaybolması ise akıllarda soru işaret bıraktı. Batman’da yaşayan Zeynep Güngör bir zaman sonra 4 çocuğunu da alarak İstanbul’a gelmiş fakat boşanma aşamasında olduğu eşi Batman’da kalmıştı.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep Güngör’ün ablaları olaya şahit olmadıklarını fakat şiddet gördüğü için annelerinin yanına gittiğini belirtti. Ablalarının bir diğer iddia ise boşanma aşamasında olduğu eşinin hem Zeynep Güngör’e hem de çocuklarına bakmıyor olmasıydı. Eşinden boşanma arifesinde olan Zeynep Güngör’ün şiddet gördüğünü duyan Müge Anlı ise ilk olarak eşinden şüphelenmiş bir tavırla konuştu.

30 Ara 2020 - 19:49 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı 30 Aralık 2020 Günü Neler Yaşandı! İşte Müge Anlı'da Hamdi Kılıç Olayında Son Gelişmeler... mask
Müge Anlı 30 Aralık 2020 Günü Neler Yaşandı! İşte Müge Anlı'da Hamdi Kılıç Olayında Son Gelişmeler...
Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! Hamdi Kılıç Olayında Ki Gelişme Herkesin Beynini Durdurdu! “İmdat…” mask
Müge Anlı’da Stüdyo Paramparça Oldu! Hamdi Kılıç Olayında Ki Gelişme Herkesin Beynini Durdurdu! “İmdat…”
Müge Anlı 29 Aralık 2020 Salı Günü Neler Yaşandı! ATV Canlı İzle! Enişte Baldız Şebekesinde Son Durum Ne? mask
Müge Anlı 29 Aralık 2020 Salı Günü Neler Yaşandı! ATV Canlı İzle! Enişte Baldız Şebekesinde Son Durum Ne?
Müge Anlı 28 Aralık 2020 Pazartesi Neler Yaşandı! Hamdi Kılıç olayında Şok Gelişme, görgü tanığından çarpıcı iddia. mask
Müge Anlı 28 Aralık 2020 Pazartesi Neler Yaşandı! Hamdi Kılıç olayında Şok Gelişme, görgü tanığından çarpıcı iddia.
Müge Anlı’da İşler İyice Çığırından Çıktı: Enişte Bu Kez De Baldız Oldu! Bayram Değil, Seyran Değil Enişte Neden Baldız Oldu Şimdi? mask
Müge Anlı’da İşler İyice Çığırından Çıktı: Enişte Bu Kez De Baldız Oldu! Bayram Değil, Seyran Değil Enişte Neden Baldız Oldu Şimdi?
Müge Anlı’da Karısını Baldızım Diye Tanıtan Adamın Rahatlığı Herkesi Çıldırttı! Bacanağım Dese Daha İnandırıcı Olurdu! mask
Müge Anlı’da Karısını Baldızım Diye Tanıtan Adamın Rahatlığı Herkesi Çıldırttı! Bacanağım Dese Daha İnandırıcı Olurdu!
Müge Anlı Bile "Yok Artık" Dedi! Cinayetin Arkasındaki Yasak Aşk Aralandı! Teyzesinin Kocasıyla... mask
Müge Anlı Bile "Yok Artık" Dedi! Cinayetin Arkasındaki Yasak Aşk Aralandı! Teyzesinin Kocasıyla...
Müge Anlı’da Yaşanan Mustafa Özbay Cinayetiyle İlgili Flaş Son Dakika Gelişmesi! O İsimler Artık Cezaevinde... mask
Müge Anlı’da Yaşanan Mustafa Özbay Cinayetiyle İlgili Flaş Son Dakika Gelişmesi! O İsimler Artık Cezaevinde...
Müge Anlı'nın Doğum Günü! Tüm Sosyal Medya Bu Olayı Konuşuyor, Hayranları Birleşti ve Harekete Geçti! mask
Müge Anlı'nın Doğum Günü! Tüm Sosyal Medya Bu Olayı Konuşuyor, Hayranları Birleşti ve Harekete Geçti!
Müge Anlı Hayranları Bu Haber Karşısında Donup Kalacak! Tam "1 TL"lik Dava Açtı! Harekete Geçildi... mask
Müge Anlı Hayranları Bu Haber Karşısında Donup Kalacak! Tam "1 TL"lik Dava Açtı! Harekete Geçildi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı’da 4 Çocuk Annesi Zeynep Güngör Hakkında Şok Gelişme! Hem Evli Hem de 3 Çocuklu Ecevit’in Yanına Gideceğini Söylemiş ve Bir Daha Haber Alınamamıştı! Zeynep Güngör’e Ne Oldu? mask
Müge Anlı’da 4 Çocuk Annesi Zeynep Güngör Hakkında Şok Gelişme! Hem Evli Hem de 3 Çocuklu Ecevit’in Yanına Gideceğini Söylemiş ve Bir Daha Haber Alınamamıştı! Zeynep Güngör’e Ne Oldu?
Soğuksu Milli Parkı Ankara’nın Neresinde, Nasıl Gidilir? Soğuksu Milli Parkı özellikleri ve giriş ücretleri mask
Soğuksu Milli Parkı Ankara’nın Neresinde, Nasıl Gidilir? Soğuksu Milli Parkı özellikleri ve giriş ücretleri
EDHO’da Alpaslan’a Hain Suikast! Alpaslan Diziye Veda Mı Edecek? EDHO’da Ölümler Bitmedikçe, Final İddiaları Kol Geziyor! Ne Zaman Final Yapacak? mask
EDHO’da Alpaslan’a Hain Suikast! Alpaslan Diziye Veda Mı Edecek? EDHO’da Ölümler Bitmedikçe, Final İddiaları Kol Geziyor! Ne Zaman Final Yapacak?
EDHO’da Hızır Canını Ortaya Koydu! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak, Her Şey Buna Endekslendi… “Gerekeni Yap İlyas…” mask
EDHO’da Hızır Canını Ortaya Koydu! Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak, Her Şey Buna Endekslendi… “Gerekeni Yap İlyas…”
Sütlü çay hangi ülkeye ait? Çaya neden süt katılır? İngiliz usulü sütlü çay nasıl yapılır? mask
Sütlü çay hangi ülkeye ait? Çaya neden süt katılır? İngiliz usulü sütlü çay nasıl yapılır?
Masterchef Türkiye Barbaros'u Ti ‘ye Aldı! O Paylaşımıyla Milyonları Gülme Krizine Soktu! "Oyunculuk Konusundaki Yeteneklerini..." mask
Masterchef Türkiye Barbaros'u Ti ‘ye Aldı! O Paylaşımıyla Milyonları Gülme Krizine Soktu! "Oyunculuk Konusundaki Yeteneklerini..."

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL