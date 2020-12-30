Masterchef'te Finalin Oynanmasına Hiç Gerek Kalmadı! Şampiyon Açıklandı, Herkes O İsim Sanıyordu; Ama Değilmiş! İşte Masterchef Türkiye 2020 Şampiyonu... Serhat vs Barbaros!
Masterchef'te finalin oynanmasına neredeyse hiç gerek kalmadı. Masterchef Türkiye 2020'nin şampiyonu açıklanmış oldu. Açıklanan şampiyon herkesi şaşırttı. Çünkü kimse ihtimal dahi vermiyordu! İşte Masterchef Türkiye 2020'de şampiyon olacak o isim!
TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef Türkiye 2020'de heyecan hız kesmeden büyük bir hızla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında artık son aşamaya gelinirken, dün Emir'in yarışmaya veda etmesinin sonrasında büyük final tarihi netlik kazandı. Serhat ile Barbaros'un finale kaldığı yarışmada; bu Cumartesi, yaratıcılık temalı 3 farklı oyun oynanacak. Sonrasında 2 yarışmacının aldığı puanları Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef değerlendirecek. Yani yarışmacılar, kendi imzalarını taşıyan yemekleri yapacaklar. Final ise Pazar günü olacak.
Masterchef finali büyük bir heyecanla beklenirken, ortaya çıkan bilgi; kimin kazanacağı heyecanını söndürdü. Heyecan, neler yapacakları yönünde oldu. Çünkü kazanan isim, sızdırılan bilgiye göre netleşti. İşte Masterchef Türkiye 2020 şampiyonu! >> Diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.