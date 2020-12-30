Masterchef Barbaros Yaşadı! Acun Kesenin Ağzını Açtı, Paraya Boğuyor! 100.000 TL Para, Son Model Otomobil... Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Masterchef'te aylardır devam eden çok yorucu yarışma temposu nihayet sona erdi. Barbaros ve Serhat; büyük emeklerle bugünlere gelerek 2 finalist olmayı başardı. Emir, elenerek yarışmaya veda ederken; final heyecanı yaşayacak olan Barbaros ve Serhat ise tüm Türkiye'nin gündemine düştü!

Heyecanla Masterchef Türkiye 2020'nin finali beklenirken ortaya çıkan ifşa şoku herkesi şaşırttı! Çünkü yayılan yeni bilgide; Barbaros'un şampiyon olacağı söylendi. Bu noktada da ödül olarak ortaya sunulanlar, izleyenleri resmen çıldırttı... Öyle ödül alacak ki; herkes imrenecek! İşte Barbaros'u yaşatacak o ödül >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz.