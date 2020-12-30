Masterchef Barbaros Yaşadı! Acun Kesenin Ağzını Açtı, Paraya Boğuyor! 100.000 TL Para, Son Model Otomobil... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Yayınlanan son Masterchef Türkiye 2020 ifşasıyla birlikte; Barbaros'a talih kuşu konduğu söylendi. Serhat ile 3 Ocak günü kendi imzasını taşıyan yemekler yapacak ve kıyasıya mücadele içerisine girecek olan Barbaros'un 4 Ocak 2020 tarihinde Masterchef Türkiye 2020 şampiyonu olarak ilan edileceği ifade edildi. Edildi edilmesine fakat asıl konu Şampiyonun alacağı ödül oldu! Resmen başına talih kuşu kondu...
Masterchef'te aylardır devam eden çok yorucu yarışma temposu nihayet sona erdi. Barbaros ve Serhat; büyük emeklerle bugünlere gelerek 2 finalist olmayı başardı. Emir, elenerek yarışmaya veda ederken; final heyecanı yaşayacak olan Barbaros ve Serhat ise tüm Türkiye'nin gündemine düştü!
Heyecanla Masterchef Türkiye 2020'nin finali beklenirken ortaya çıkan ifşa şoku herkesi şaşırttı! Çünkü yayılan yeni bilgide; Barbaros'un şampiyon olacağı söylendi. Bu noktada da ödül olarak ortaya sunulanlar, izleyenleri resmen çıldırttı... Öyle ödül alacak ki; herkes imrenecek! İşte Barbaros'u yaşatacak o ödül >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz.
30 Ara 2020 - 22:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.