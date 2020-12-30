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- 30 Ara 2020 - 22:58 G: 30 Ara 2020 - 23:20

Yasak Elma İzleyicileri Bu Haberle Yasa Girecek! Halit ile İlgili Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı, Meğer O Sahne... "İzleyeni Kandırmaya Ne Hakkınız Var"

Yasak Elma'da Halit şoku katlanarak devam ediyor. Yayınlanan son bölümün son sahnesinde Ender'in gördüğü gölge herkesi hayrete düşürmüştü! Herkes Yasak Elma Halit Geri Geliyor! Demişti... Çünkü Ender; Halit'in yaşadığını kanıtlama amacıyla her şeyi yapmaya kararlı olarak o eve girmişti. 91. bölümde yaşanan kaos; izleyenleri oldukça heyecanlandırırken; yeni bölümde yaşanacaklar, herkesi yasa soktu!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ender; Halit'i tamamen kafaya takıp odaklanmış durumda; onu bulmak için her şeyi adım atacak bir hale gelmişti. Yayınlanan son bölümde; Halit'in yaşadığını kanıtlamak adına bir dağ evine giden Ender; bu evde "halit buradasın biliyorum", "halit ortaya çık" gibi birçok söz söylerken, birden bire arkasından gelen ayak seslerine dönmüştü. Tam bu esnada sahnenin bitmesi, izleyenlere Halit geri mi geliyor? Sorusunu sordurmuştu... Bu sorunun cevabı da yeni bölüm de netlik kazandı! İşte detaylar... 

Halit, gidişiyle tüm izleyenleri üzmüştü. Dizide olduğu esnada sık sık tepki alan ve "yeter artık gitsin" söylemlerine maruz kalan Halit; şimdi de; "Gelsin artık" söylemleriyle karşı karşıya. Peki ne olacak? İşte izleyenleri yasa sokacak o haber... Tüm umutlar yerle bir oldu >> Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!

30 Ara 2020 - 22:58 Ankara- Yaşam

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