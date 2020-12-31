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- 31 Ara 2020 - 11:05 G: 31 Ara 2020 - 11:10

Sadakatsiz Dizisinde Derin Her Şeyi Çözdü! Telefonu Buldu Her Şeyi Tek Tek Gördü! Artık Bambaşka Bir Sadakatsiz İzleyeceksiniz!

Kanal D ekranlarının en başarılı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi içerisinde izleniyor. Dizinin kadrosunda ise Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner ve Eren Vurdem gibi ünlü isimler yer alıyor. Sadakatsiz’in 12. bölümünde Derin’in telefonu bulması işleri değiştirdi. Milyonlarca kişi Derin’in bulduğu telefonda ne gördüğünü merak etmeye başladı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en çok ses getiren dizileri arasında yer alan Sadakatsiz, izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde meydana gelen olaylar ise herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Volkan’ın sakladığı telefonu bulan Derin, her şeyi bir bir ortaya çıkardı. Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin zorlu anları, en çok izlenen sahneler arasında ilk sırada yer aldı.

Sadakatsiz dizisi 12. bölümüyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin izleyici kitlesi, Derin’in karşılaştığı o fotoğraflar karşısında, hak ettiğini bulduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra birisinden Volkan’ın ikinci bir telefon kullandığını ve ofiste sakladığını öğrenen Derin, soluğu Volkan’ın ofisinde aldı. Her yeri döktükten sonra Volkan’ın sakladığı telefonu çekmecede bulan Derin, karşısına çıkan o fotoğraflarla beraber büyük bir şok yaşadı. Dizinin izleyici kitlesi, yayınlanan sahnelerle beraber Asya’nın yaşadığı durumun aynısını Derin’in de yaşadığını belirtti.

31 Ara 2020 - 11:05 Ankara- Yaşam

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